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30 நாட்களில் முதலாளி ஆக வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இலவச பயிற்சி

Tamil Nadu Government Free ntrepreneurship Training: தருமபுரியில் இலவச சுய தொழில் பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்க உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:30 PM IST
30 நாட்களில் முதலாளி ஆக வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இலவச பயிற்சி
Image Credit: Tamil Nadu Government Offers Free 30 Day Entrepreneurship TrainingSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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