English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இலவச பயிற்சியுடன் மாதம் ரூ.1200 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

இலவச பயிற்சியுடன் மாதம் ரூ.1200 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : இளைஞர்களுக்கு மாதம் 1200 உதவித்தொகையுடன் தமிழ்நாடு அரசு இலவச பயிற்சி வழங்க உள்ளது. இதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:05 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு சூப்பர் திட்டம்
  • இலவச உதவித்தொகை மற்றும் பயிற்சி
  • இளைஞர்களுக்கு குட்நியூஸ்

Trending Photos

டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
camera icon7
Team India
டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
ஷீரடி டூர் பேக்கேஜ்! கம்மி விலையில் சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC அசத்தல் திட்டம்
camera icon7
IRCTC
ஷீரடி டூர் பேக்கேஜ்! கம்மி விலையில் சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC அசத்தல் திட்டம்
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
இலவச பயிற்சியுடன் மாதம் ரூ.1200 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்துக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அந்தவகையில், தீன் தயாள் உபாத்தியாய கிராமப்புற திறன் பயிற்சி திட்டமானது 18 முதல் 35 வயதிற்கு உட்பட்ட கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளித்து அவர்களுக்கு நிரந்தரமான மாதந்திர வருமானத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு பெற்று தருவதை குறிக்கோளாக கொண்டு 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒன்றிய அரசின் 60% பங்களிப்புடனும் தமிழ்நாடு அரசின் 40% பங்களிப்புடனும் தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு முழுவதும் பயிற்சி

இத்திட்டத்தின் 2.0 புதிய வடிவம் இவ்வாண்டு (2025-2026 ஆம் ஆண்டில்) தமிழ்நாட்டின் சென்னை மாவட்டம் நீங்கலாக அனைத்து 37 மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இப்பயிற்சி திட்டத்தின்கீழ் தமிழகத்தின் ஊரகப் பகுதிகளைச் சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு 20க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய துறைகளின் கீழ் 40 தொழில் பிரிவுகளில் குறுகிய காலப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு பயிற்சிக்குப் பின் உரிய வேலை வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. பயிற்சி வழங்குவதற்காக 38 பயிற்சி நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர்.

இத்திட்டத்தில் பயிற்சியுடன் இளைஞர்கள் தங்களது அடிப்படை ஆங்கில அறிவு, ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் அறிவு. கணினி மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் பயன்பாடு, ஆளுமை திறன், குழுவாக இணைந்து செயல்படுதல் போன்ற பல்வேறு மென்திறன் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுவதால் பயிற்சிக்கு பின் இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறுவது எளிதாகிறது.

என்னென்ன பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்?

குறிப்பாக, ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர், மொபைல் போன் டெக்னீசியன், CNS இயக்கம், செவிலியர் பயிற்சி, ஜீனியர் சாப்ட்வேர் டெக்னாலஜி, AI அனலிஸ்ட், வெப் டெக்னாலஜி, வேர் ஹவுஸ் மேற்பார்வையாளர், JCB ஆப்ரேட்டர், சோலார் டிவி அமைத்தல், வெல்டிங், அட்வாண்ஸ் பேட்டன் மேக்கர். மெடிக்கல், டெக்னீசியன் போன்ற அதிக வேலை வாய்ப்பு உள்ள பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளது.

பயிற்சி காலம், உதவித்தொகை விவரம்

பயிற்சி காலம் மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் ஆகும் பயிற்சி காலத்தில் சீருடை, உணவு, தங்கும் இடம் வசதி, பாட புத்தகங்கள், ஆகிய அனைத்தும் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்பவர்களுக்கு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி சான்றிதழ் வழங்கப்படும். பயிற்சி முடித்த இளைஞர்களில் குறைந்தது 50% நபர்களுக்கு கட்டாய பணியமர்வும், 20% இளைஞர்களுக்கு சுய வேலைவாய்ப்புக்கான உதவியும் வழங்கப்படும். பயிற்சி முடித்து பணியில் சேர்ந்தவுடன் மாதம் ரூ.1,270 வீதம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஊக்கத் தொகையும் பயிற்சியாளருக்கு வழங்கப்படும். மேலும், தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 25%, மலைவாழ் பிரிவினருக்கும் 2%, சிறுபான்மையினருக்கு 15% மற்றும் பெண்களுக்கு 39% (ஒட்டுமொத்தமாக) என பயிற்சியில் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

விருப்பமுள்ள இளைஞர்கள் திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க அலுவலகம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, பூமாலை வணிக வளாகம், G.H.ரோடு, கடலூர் - 607 002 என்ற முகவரி அல்லது 9444094261 என்ற தொலைபேசி எண்ணினை தொடர்பு கொண்டு தகவல் பெறலாம். மேலும் விபரம் அறிய தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வாழ்வாதார உதவி அழைப்பு எண்.155330 தொலைபேசி எண்ணினை ஆகியவற்றை தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பத்திரப்பதிவு, திருமண பதிவில் அதிரடி மாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | வீட்டில் இருந்தே பத்திரப்பதிவு! 10 நிமிடத்தில் செய்யலாம்.. தமிழக அரசின் புது திட்டம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentFree training schemeRs 1200 stipend schemeRural youth employment schemeSkill training

Trending News