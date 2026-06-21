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தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் சூப்பர் பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு! ஆவின் முகவராக விண்ணப்பிக்கலாம்

Karur Aavin agent recruitment : கரூர் மாவட்டத்தில் ஆவின் முகவராக மாற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:38 PM IST
தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் சூப்பர் பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு! ஆவின் முகவராக விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Karur Aavin agent recruitment

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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