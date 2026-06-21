/தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் சூப்பர் பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு! ஆவின் முகவராக விண்ணப்பிக்கலாம்

Karur Aavin agent recruitment : கரூர் மாவட்டத்தில் ஆவின் பால் மற்றும் அதன் தரமான உபபொருட்களைப் பொதுமக்களுக்குச் சீரான முறையில் விநியோகம் செய்வதை அதிகரிக்கும் நோக்கில், மாவட்டத்தின் முக்கிய 10 பகுதிகளுக்குப் புதிய சில்லறை மற்றும் மொத்த ஆவின் விற்பனை முகவர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இதற்கான விண்ணப்பங்கள் தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர் மாவட்டத்தில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள 10 வட்டாரங்கள்/பகுதிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன:
குளித்தலை, கிருஷ்ணராயபுரம், கடவூர், அரவக்குறிச்சி, மண்மங்கலம், புகழூர், தோகைமலை, பரமத்தி, சின்னதாராபுரம், நெரூர்.
மொத்த பால் உபபொருட்கள் விற்பனையாளர்கள்: சொந்தமாகவோ அல்லது வாடகை அடிப்படையிலோ ஆவின் உபபொருட்களைப் போதிய அளவில் இருப்பு வைத்து (Deep Freezer மற்றும் பிற வசதிகளுடன்) விற்பனை செய்வதற்கான வசதி கொண்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் உபபொருட்களை விநியோகம் செய்யத் தேவையான வாகன வசதி உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
சில்லறை விற்பனை முகவர்கள் (ஆவின் பார்லர்/ஏஜென்ட்): ஆவின் பால் மற்றும் உபபொருட்களைச் சில்லறையாக விற்பனை செய்வதற்கு ஏதுவான சொந்தக் கட்டிடமோ அல்லது வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட தகுதியான இடமோ பெற்றிருப்பவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள நபர்கள் தங்களது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்:
பொது மேலாளர், > கரூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் லிமிடெட், > தேவம்பாளையம், டி.செல்லாண்டிபாளையம் அஞ்சல், > கரூர் - 639 003.
இந்த முகவர் நியமனம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்கள் தொடர்பான ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்கள் கீழே உள்ள ஆவின் அதிகாரப்பூர்வ எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்:
துணை மேலாளர் (விற்பனை பிரிவு): 95859 75281
விற்பனை பிரிவு அலுவலக எண்கள்: 96983 77992, 97865 71615
கரூர் மாவட்டத்தில் சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் வணிகர்கள், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த சிறந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி ஆவின் முகவராகப் பதிவு செய்து பயனடையுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.