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தொழில் தொடங்க 15 லட்சம் ரூபாய், கறவை மாடு வாங்க 60 ஆயிரம் கடனுதவி - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தொழில் தொடங்க 15 லட்சம் ரூபாயும், கறவை மாடு வாங்க 60 ஆயிரம் ரூபாய் வரையும் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:14 AM IST
தொழில் தொடங்க 15 லட்சம் ரூபாய், கறவை மாடு வாங்க 60 ஆயிரம் கடனுதவி - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu government business loan scheme offering up to ₹15 lakh for entrepreneurs and ₹60,000 dairy cow loan assistance

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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