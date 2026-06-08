/தொழில் தொடங்க 15 லட்சம் ரூபாய், கறவை மாடு வாங்க 60 ஆயிரம் கடனுதவி - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் கடனுதவி திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டங்களின் கீழ் கடனுதவி பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தை சேர்ந்தவர்களின் சமூகபொருளாதார நிலையினை மேம்படுத்தும் வகையில், சிறுதொழில் / வியாபாரம் செய்ய தனிநபர்களுக்கு பொதுகாலக்கடன், பெண்களுக்கு சிறுகடன், மகளிருக்கான புதியபொற்காலகடன், ஆடவருக்கான சிறுகடன், கறவைமாட்டுக்கடன் போன்ற பல்வேறுகடன் திட்டங்களின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுவருகிறது. நடப்புஆண்டில் (2026-27) திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு ரூ.250.00 இலட்சம் கடனுதவி வழங்கிட இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
1. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
2. குடும்ப ஆண்டுவருமானம் ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
3. விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
4. ஒரு குடும்பத்தில் ஒருநபருக்கு மட்டுமே கடனுதவி வழங்கப்படும்.
5. பொதுகாலகடன் திட்டம் மூலம் சிறுதொழில் / வியாபாரம் செய்ய அதிகபட்சமாக தனிநபர் கடன் ரூ.15.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 6% சதவிதத்திலிருந்து 8% வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
6. பெண்களுக்காக புதியபொற்காலத் திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ.2.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுவட்டிவிகிதம் 5%.
7. சிறுகடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழு மகளிர் உறுப்பினர் ஒவ்வொருக்கும் அதிகபட்சமாக ரூ.1,00,000/- வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக 15 லட்சம் வரையும் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
ஆண்டுவட்டிவிகிதம் 4%சுயஉதவிக்குழு தொடங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். திட்டஅலுவலர் (மகளிர் திட்டம்) அவர்களால் தரம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
8. சிறுகடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழுவில் உறுப்பினராக உள்ள ஆடவருக்கு அதிகபட்சகடன் தொகை ரூ.1,00,000/- வரையும், ஒரு குழுவிற்கு அதிகபட்ச 15 லட்சம் வரையும் கடன் வழங்கப்படுகிறது.ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 5%.
9. கறவைமாடுகள் வாங்க ஒருகறவைமாட்டிற்கு ரூ.30,000/- வீதம் கறவைமாடுகள் வாங்குவதற்கு ரூ.60.000/- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 6%.
10. வங்கிவிதிகளின்படி கடன் தொகைக்கான பிணையம் தேவைப்படின் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
11. அனைத்து கூட்டுறவுவங்கி கிளைகளிலும் விண்ணப்பம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 12. விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து சாதிசான்று, வருமானச்சான்று, இருப்பிடச்சான்று, திட்டஅறிக்கை (பெரியதிட்டமாக இருந்தால் மட்டும்) ஆதார் அட்டை, குடும்பஅட்டை, வங்கிகோரும் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் நகல்களை இணைத்து கீழ்கண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பலாம்.
1. திருநெல்வேலி மாவட்டபிற்படுத்தப்பட்டோர் நலஅலுவலகம் மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம், கொக்கிரகுளம், பாளையங்கோட்டை-627 009 திருநெல்வேலி.
2. மேலாண்மை இயக்குநர், திருநெல்வேலி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவுவங்கி எம்.ஜி.ஆர். மாளிகை, வண்ணார்பேட்டை, திருநெல்வேலி 627003
3. கூட்டுறவுச்சங்கங்களின் மண்டல இணைபதிவாளர், திருநெல்வேலி முகவரிஎண் 1, மெய்ஞானதெரு, பாளையங்கோட்டை.
13. கீழ்க்கண்ட இடங்களில் கடன் கோரும் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
1.அனைத்து மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகிளைகள்
2.அனைத்து விவசாய கூட்டுறவுவங்கிகிளைகள்
3.அனைத்து நகரகூட்டுறவுவங்கிகிளைகள்
எனவே, இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.ஆனந்த் மோகன், இஆப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.