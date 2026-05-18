/பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.50,000 உதவித்தொகை! விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசின் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கான 50 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் பெண் குழந்தைகளின் கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்போதைய 2026-27 ஆம் நிதியாண்டிற்குப் புதிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தகுதியுள்ள பொதுமக்கள் இந்த பொன்னான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் நிதியுதவி விவரங்கள்:
இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான குடும்பங்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கும் நிதிப் பயன்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் இருந்தால்: அந்த ஒரு பெண் குழந்தையின் பெயரில் ரூ.50,000/- நேரடியாக வைப்புத்தொகை (Fixed Deposit) செய்யப்பட்டு அதற்கான ரசீது வழங்கப்படும்.
இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தால்: தலா ரூ.25,000/- வீதம் இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.50,000/- வைப்புத்தொகை ரசீதாக வழங்கப்படும்.
மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருந்தால்: ஒரு குழந்தைக்கு ரூ.25,000/- வீதம் மூன்று பெண் குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.75,000/- வைப்புத்தொகை ரசீதாக வழங்கப்படும்.
முதிர்வுத் தொகையைப் பெறுவது எப்படி?
இத்திட்டத்தின் கீழ் முதலீடு செய்யப்படும் வைப்புத்தொகையானது, சம்பந்தப்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு 18 வயது நிறைவடைந்த பின்னர் முதிர்வுத் தொகையாக (வட்டியுடன் சேர்த்து) வழங்கப்படும். இந்த முதிர்வுத் தொகையைப் பெறுவதற்கு, குழந்தையின் வைப்புத்தொகை ரசீது நகல், 10-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றுடன் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்களில் உள்ள சமூக நல விரிவாக்க அலுவலரை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்:
இ-சேவை மையங்களின் மூலம் இத்திட்டத்திற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கப் பின்வரும் ஆவணங்கள் அவசியமாகும்:
குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ்.
தாய் அல்லது தந்தையின் வயதுச் சான்றிதழ்.
ஆண்டு வருமானச் சான்றிதழ் (வருமானம் ரூ.1,20,000/-க்குள் இருக்க வேண்டும்).
குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ்.
ஆண் வாரிசு இன்மைச் சான்றிதழ்.
பிறப்பிடச் சான்றிதழ்.
குடும்ப அட்டை (Ration Card) மற்றும் பெற்றோரின் உரிய அடையாள அட்டை நகல் (Aadhaar Card).
கூடுதல் விவரங்களுக்கு, "மாவட்ட சமூக நல அலுவலர், மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், விருதுநகர் - 626002" என்ற முகவரியிலோ அல்லது 04562-252701 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
முதியோர் இல்லங்கள் ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்யக் கெடு
இதேபோல் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னொரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதன்படி, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் முதியோர் இல்லங்களும், தமிழ்நாடு பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் நலன் சட்டம் 2007 விதிகளின்படி, வரும் 30.06.2026-க்குள் தங்களது இல்லங்களைக் கட்டாயமாகப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே பதிவு செய்து, புதுப்பிக்காமல் செயல்பட்டு வரும் முதியோர் இல்லங்கள் உடனடியாகத் தங்களது பதிவினைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதியோர் இல்லங்கள் பதிவு செய்வது தொடர்பான முழு விவரங்களையும், மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ "QR Code" மூலம் காணொளி வாயிலாக எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
குறிப்பிடப்பட்ட ஜூன் 30 காலக்கெடுவுக்குள் பதிவு செய்யாத முதியோர் இல்லங்கள் மீது சட்டப்படி மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார். இது தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் கருத்துருக்களை "மாவட்ட சமூக நல அலுவலர், மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், விருதுநகர் - 626002 என்ற முகவரியில் சமர்ப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசி எண்: 04562-252701