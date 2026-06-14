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10ஆம் வகுப்பு முடித்தவரா? மாதம் ரூ.5000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு திட்டம்

10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பகுதிநேர ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்தால் மாதம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை பெறலாம். எப்படி? என்பது குறித்து விரிவான விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:49 PM IST
10ஆம் வகுப்பு முடித்தவரா? மாதம் ரூ.5000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு திட்டம்
Image Credit: Tamil Nadu Oduvar Training Scheme - Rs 5000 Stipend for 10th Pass Students

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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10ஆம் வகுப்பு முடித்தவரா? மாதம் ரூ.5000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு திட்டம்
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