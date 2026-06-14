/10ஆம் வகுப்பு முடித்தவரா? மாதம் ரூ.5000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு திட்டம்

சென்னை வடபழநி ஆண்டவர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பகுதிநேர இந்த பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். இது 4 ஆண்டு காலப் படிப்பு ஆகும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் சென்னை, அருள்மிகு வடபழநி ஆண்டவர் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் நடத்தப்படும் பகுதி நேர ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளியில், 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாநில அளவிலான மாணவர்கள் சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இறைப்பணியில் ஆர்வமும், தகுதியும் வாய்ந்த இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களிடமிருந்து இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளியில் சேர விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சமயச் சார்பு: இந்து மதத்தில் சைவ சம்பிரதாயத்தைப் பின்பற்றுபவராக இருத்தல் அவசியம்.
இதர தகுதிகள்: இயற்கையிலேயே நல்ல உடல் வளமும், குரல் வளமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 01.07.2026 அன்று விண்ணப்பதாரர் 14 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 24 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சியானது 4 ஆண்டுகள் கொண்ட பகுதி நேரப் படிப்பாகும். மாணவர்களின் வசதிக்காக வகுப்புகள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:
வார நாட்கள் (பகுதி நேரம்): காலை 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை அல்லது மாலை 7.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை.
வார இறுதி நாட்கள்: சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு நேர வகுப்புகள் நடைபெறும்.
இப்பயிற்சிப் பள்ளியில் சேர்ந்து பயிலும் பகுதி நேர மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் கல்வி மற்றும் இதர தேவைகளுக்காக மாதம் ரூ.5,000/- (ஐந்தாயிரம் ரூபாய்) ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பம் பெறும் இடம்: சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவங்களைத் திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இணையதளப் பதிவிறக்கம்: www.hrce.tn.gov.in அல்லது www.vadapalaniandavartemple.hrce.tn.gov.in ஆகிய இணையதளங்கள் வாயிலாகவும் விண்ணப்பங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
கடைசி நாள்: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 18.06.2026 அன்று மாலை 05.45 மணி வரை ஆகும்.
இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள்
விண்ணப்பப் படிவத்துடன் கீழ்க்காணும் ஆவணங்களின் சான்றொப்பம் (Attested) செய்யப்பட்ட நகல்களைக் கண்டிப்பாக இணைக்க வேண்டும்:
பிறந்த தேதி மற்றும் வயதிற்கான சான்று.
குடும்ப அட்டை (Ration Card) மற்றும் ஆதார் அட்டை (நிலையான மற்றும் தற்போதைய முகவரிச் சான்றாக).
கல்வித் தகுதிச் சான்றுகள்.
சாதி மற்றும் மதச்சான்று.
வட்டாட்சியரிடமிருந்து (Tahsildar) பெறப்பட்ட வருமானச் சான்று.
நன்னடத்தைச் சான்று (அசல்/Original இணைக்கப்பட வேண்டும்).
தற்காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் (புகைப்படத்தின் மீது சான்றொப்பம் இடப்பட வேண்டும்).
இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்குத் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது கீழ்க்கண்ட எண்கள் வழியாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்: தொலைபேசி எண்கள்: 8939083753, 9047810365, நிர்வாகம்: திருக்கோயில் நிர்வாகம், அருள்மிகு வடபழநி ஆண்டவர் திருக்கோயில், வடபழநி, சென்னை-600 026.