English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தினசரி 800 ரூபாய் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு! கட்டுமான தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government: கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சியுடன் தினசரி 800 ரூபாய் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் திட்டம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:42 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • தினசரி ரூ.800 கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு
  • கட்டுமான தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Trending Photos

7 முறை விபரீத முடிவு எடுத்த நடிகை! ஒரு காலத்தில் டாப்பில் இருந்தவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress Mohini
7 முறை விபரீத முடிவு எடுத்த நடிகை! ஒரு காலத்தில் டாப்பில் இருந்தவர்..யார் தெரியுமா?
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
camera icon8
SBI
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
தினசரி 800 ரூபாய் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு! கட்டுமான தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய 7 நாட்கள் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.நாள் ஒன்றுக்கு 800 ரூபாய் வீதம் 7 நாட்களுக்கு 5,600 ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்? எப்படி கலந்து கொள்வது? என்ற முக்கியமான தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். திருப்பத்தூர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினருக்கு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மற்ற மாவட்டத்தினர் உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை அலுவலக்கத்துக்கு சென்று விவரத்தை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

திருப்பத்தூரில் பயிற்சி

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற கொத்தனார், கம்பி வளைப்பவர், கார்பெண்டர், எலெக்ட்ரிசியன், பிளம்பிங், வெல்டர், பிளாக்ஸ்மித், கிளாஸ் வொர்க், ஏசி மெக்கானிக், பெயிண்டிங், டைல் லேயர் ஆகிய 11 பிரிவுகளில் பதிவு பெற்ற கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்க தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையுடன் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தினசரி ஊதியம், உணவு இலவசம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பதிவு பெற்ற 11 பிரிவுகளில் பதிவு செய்துள்ள 1,600 கட்டுமான தொழிலாளர்களின் திறன் மேம்படுத்தும் வகையில் வாணியம்பாடி அரசு தொழிற்பயிற்சி (ஐ.டி.ஐ) நிறுவனத்தில் செப்டம்பர் 18 முதல் பிரதி வாரந்தோறும் 7 நாட்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் மஸ்தூராக பதிவு செய்த கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் 11 பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் பயிற்சி பெறலாம். பயிற்சியில் கலந்து கொள்வோருக்கு வேலை இழப்பீட்டுத் தொகையாக தினசரி ரூ.800/- வீதம் 7 நாட்களுக்கு ரூ.5,600/- பயிற்சி நிறைவடைந்த மறுநாள் தொழிலாளர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். பயிற்சியின் போது தினசரி மதிய உணவு மற்றும் இரு வேலை தேனீர் வழங்கப்படும். 

தேவையான ஆவணங்கள்

பயிற்சியின் முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். எனவே திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் 11 பிரிவுகளில் பதிவு செய்துள்ள கட்டுமான தொழிலாளர்கள் திருப்பத்தூர் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (ச.பா.தி) அலுவலகத்தில் திறன் பயிற்ச்சிக்கான விண்ணப்பத்தை பெற்று நலவாரிய அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு முதல் பக்க நகல், பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படத்துடன் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல்லில் பயிற்சி

இதேபோல், தொழிலாளர் துறை சார்பில் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவுப் பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி மையங்கள் மூலம் ஒரு வார கால திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.

இந்த பயிற்சியில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

இந்த பயிற்சியிலும், தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற ஆண், பெண் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு தொழிற்பயிற்சி மையங்கள் மூலம் அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே MASON (கொத்தனார்), BAR BENDER (கம்பி வளைப்பவர்) CAPBENDER (தச்சர்) ELECTRICIAN (எலக்ட்ரீசியன்), PLUMBER (பிளம்பர்), WELDER (வெல்டர்), BLACK SMITH (கருமான் கொல்லன்) செய்பவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். GLASS WORK (கண்ணாடி வேலை), AC MECHANIC (ஏசி மெக்கானிக்), PAINTER (பெயிண்டர்), TILE LAYER (டைல்ஸ் ஒட்டுபவர்) AND MAZDOOR (கூலியாள்) ஆகியோரும் கலந்து கொள்ளலாம். 7 நாட்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும்.

தினசரி ஊதியம் பெறுவது எப்படி?

மேலும், பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி சான்றிதழுடன் நாளொன்றுக்கு ரூ.800/- வீதம் உதவித்தொகை மற்றும் மதிய உணவு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக வரும் 15.09.2025 அன்று திங்கட்கிழமை முதல் ஒருவார கால பயிற்சி முதல் அணி தொடங்கப்பட உள்ளது.

பயிற்சிக்கு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

திண்டுக்கல் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெறும் ஒரு வார கால திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பதாரர் தங்கள் நலவாரிய அட்டை, கல்வி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் குடும்ப அட்டை உள்ளிட்ட நகல்களுடன் திண்டுக்கல் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்), தரைத்தளம், ஒருங்கிணைந்த தொழிலாளர் துறை அலுவலக வளாக கட்டிடம், மாவட்ட ஆட்சியர் பெருந்திட்ட வளாகம், திண்டுக்கல் என்ற முகவரியில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்தில் நேரில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் வேண்டுமா? இன்றே விண்ணப்பிக்கவும் - சுகி, சொமேட்டோ ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | இலவச லேப்டாப் : இன்று தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் - மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentconstruction workersRs. 800 Daily AllowanceSkill DevelopmentConstruction workers Scheme

Trending News