English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government Jobs: மயிலாடுதுறையில் One Stop Centre மையத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாகும்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 19, 2026, 01:28 PM IST
  • பெண்களுக்கு கொட்டிக் கிடக்கும் வேலை
  • கைநிறைய சம்பளம்
  • எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
camera icon7
MGR
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
camera icon7
AR Rahman
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?
camera icon13
horoscope
தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?
பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government One Stop Centre Recruitment: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்கள் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆதரவு தரும் one stop centre மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இலவசமாக 10 நாட்கள் மட்டும் தங்க இலவ உணவு, மருத்துவ வசதி, இலவச உளவியல் மற்றும் மருத்துவ வசதி அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மையம் 24 மணி நேரமும் செயல்படும். இந்த மையத்தில் அவ்வப்போது பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது மயிலாடுதுறையில் மாவட்டத்தில் one stop centre-ல் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

one stop centre-ல் வேலை

மயிலாடுதுறையில் மாவட்டத்தில் one stop centre-ல் Case Worker பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  தொகுப்பூதிய முறையில் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.  வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு ஒப்பந்த  அடிப்படையில் பணிபுரிய பட்டப்படிப்பு இளங்கலை சமூகபனி முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், சமூகபணி துறையில் ஒரு வருடன் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். 

இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இவர்களுக்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தினை mailadurai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். 

அதாவது, விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 5ம் தளம் அறை எண்: 524, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்விச் சான்றிதழ், அனுபவம் சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை அனுப்ப வேண்டும். 

 மகளிர் அதிகார மையத்தில் வேலை

மேலும், மயிலாடுதுறையில் மத்திய, மாநில அனைத்து திட்டங்களின் செயல்பாடு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் கண்காணித்திடவும், ஒருங்கிணைந்து சேவைகள் புரிந்திடவும் மாவட்ட சமூகநல அலுவலரின் கீழ் பணியாற்ற ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நிரப்பப்படுகிறார்.  அதாவது, genral Specialist என்ற பணிக்கு ஒரு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார். இதற்கு இளங்கலை சமூக பணி முடித்திருக்க வேண்டும். இதே துறையில் முதுகலையும் முடித்திருக்கலாம். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 ஆண்கள் பணிபுரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். 

இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.21,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 35 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். மயிலாடுதுறை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, மேற்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: நன்னிலம் திட்டம் என்றால் என்ன? பெண்கள் 50% மானியத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் வாங்கலாம்!

 

மேலும் படிக்க: சென்னை மக்களுக்கு நற்செய்தி... இனி இங்கெல்லாம் குடிநீர் பிரச்னையே வராது - 13 லட்சம் பேருக்கு பயன்

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
jobstamil nadu jobsTamil Nadu government jobsOne Stop Centre RecruitmentMayiladuthurai Government Job

Trending News