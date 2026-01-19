பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government One Stop Centre Recruitment: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்கள் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆதரவு தரும் one stop centre மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இலவசமாக 10 நாட்கள் மட்டும் தங்க இலவ உணவு, மருத்துவ வசதி, இலவச உளவியல் மற்றும் மருத்துவ வசதி அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மையம் 24 மணி நேரமும் செயல்படும். இந்த மையத்தில் அவ்வப்போது பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது மயிலாடுதுறையில் மாவட்டத்தில் one stop centre-ல் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
one stop centre-ல் வேலை
மயிலாடுதுறையில் மாவட்டத்தில் one stop centre-ல் Case Worker பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தொகுப்பூதிய முறையில் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய பட்டப்படிப்பு இளங்கலை சமூகபனி முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், சமூகபணி துறையில் ஒரு வருடன் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தினை mailadurai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
அதாவது, விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 5ம் தளம் அறை எண்: 524, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்விச் சான்றிதழ், அனுபவம் சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை அனுப்ப வேண்டும்.
மகளிர் அதிகார மையத்தில் வேலை
மேலும், மயிலாடுதுறையில் மத்திய, மாநில அனைத்து திட்டங்களின் செயல்பாடு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் கண்காணித்திடவும், ஒருங்கிணைந்து சேவைகள் புரிந்திடவும் மாவட்ட சமூகநல அலுவலரின் கீழ் பணியாற்ற ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நிரப்பப்படுகிறார். அதாவது, genral Specialist என்ற பணிக்கு ஒரு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார். இதற்கு இளங்கலை சமூக பணி முடித்திருக்க வேண்டும். இதே துறையில் முதுகலையும் முடித்திருக்கலாம். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 ஆண்கள் பணிபுரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.21,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 35 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். மயிலாடுதுறை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, மேற்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
