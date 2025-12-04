English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் - முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:34 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்
  • விவசாயிகள், விவசாய கூலிகள் உள்ளிட்டோர் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் பாதுகாப்புக்காகவும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெற பொதுமக்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் உறுப்பினராக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்

இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள குறு, சிறு விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளார்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர்கள் பயன் பெறும் வகையில் திருமண உதவித்தொகை, விபத்து மரணம் மற்றும் காயமடைந்ததற்கான உதவித்தொகை, இயற்கை மரண உதவித்தொகை, தற்காலிக இயலாமைக்கான உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை ஆகியவை பெற முடியும். எனவே, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள பொதுமக்கள் மேற்படி திட்டத்தில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்யப்படவில்லையெனில், தற்போது தங்கள் கிராமத்தின் கிராம நிர்வாக அலுவலரையோ அல்லது சம்மந்தபட்ட வட்டத்தின் தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி) அவர்களையோ அணுகி தங்களை உறுப்பினர்களாக சேர்த்து மேற்படி திட்டங்களின் பயன்களை பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வி உதவி தொகை

தொழிற் பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் பல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி கவின்கலை, ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் செவிலியர் பயிற்சி, இளங்கலை பட்டப்படிப்பு, முதுகலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை பெறலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவுபெற்ற உறுப்பினர் ஒருவரின் குழந்தைகளின் கல்விக்காக உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், கவின்கலை, ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் செவிலியர் பயிற்சி ஆகியவை இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கல்வியாண்டு துவங்கிய ஆற மாத காலத்திறகுள் விண்ணப்பக்க வேண்டும்.

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம் திருமண உதவி தொகை

இத்திட்டத்தில் உறுப்பினர்களாக இருபவர்கள் திருமண உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். பெண்களுக்கு Rs. 10,000/-, ஆண்களுக்கு Rs. 8,000/- கிடைக்கும். முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். முதல் திருமணத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். உறுப்பினர் மற்றும் உறுப்பினரைச் சார்ந்தவரின் அனைத்து குழந்தைகளும் இந்த உதவித்தொகை பெற தகுதியானவர். திருமணம் முடிவதற்கு முன்பு 3 மாதம் அல்லுது திருமணம் முடிந்த பின்பு 6 மாத காலத்திற்குள் விண்ணப்பக்க வேண்டும்.

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம் - இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். மரூன் நிற அட்டை பெற்ற உறுப்பினர் இறந்தால் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். இறப்புச்சான்றுடன் மரணம் ஏற்பட்ட நாளிலிருந்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இறப்புக்கு Rs.20,000, ஈமச்சடங்குக்கு Rs. 2,500 கிடைக்கும்.

உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டம் - விபத்திற்கான உதவித்தொகை 

விபத்தில் இறப்பு ஏற்பட்டால் Rs.1,00,000 பெறலாம். 2 கைகள் அல்லது 2 கால்கள் அல்லது  ஒரு கை மற்றும் ஒரு கால் அல்லது மீட்க முடியாத அளவிற்கு கண்கள் இரண்டிலும் பார்வை இழத்தல் ரூ.1,00,000/- பெறலாம். ஒரு கை அல்லது ஒரு கால் அல்லது பக்கவாதம் ரூ.50,000/- பெறலாம். ஈமச்சடங்கு Rs. 2,500 கிடைக்கும். இத்திட்டத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர் இறந்துவிட்டால் அவரைச்(பதிவுபெற்ற உறுப்பினர்) சார்ந்தவருக்கு வழங்கப்படும்.

தற்காலிக உடல்திறன் குன்றியோருக்கான உதவித் தொகை - ரூ.1000

வயது 18 முதல் 65 வரை இருக்க வேண்டும். தற்காலிக உடல் திறனற்ற காலம் வரை உதவி தொகை நீட்டிக்கப்படும். புற்றுநோய், காசநோய், HIV, சிறுநீரக நோய், கை கால்களில் ஏற்படும் எலும்பு முறிவு மற்றும் அவையநிலை மாறுதல், தசைநார், முதுகெழும்பில் ஏற்படும் நிலையான காயங்கள், 40% மேல் பாதிக்கப்பட்ட மூட்டு மாற்று சிகிச்சை, நரம்பியல் ஒழுங்கின்மை, இதய கோளாறு நோய், கண் பார்கை, சுவாசக் கோளாறு, நுரையீரல் தொடர்புடைய நோய்கள், கல்லீரல் கோளாறு போன்ற நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்வர்கள் இந்த உதவித்தொகை பெறலாம். அரசு மருத்துவரினால் வழங்கப்பட்ட சான்று தேவை.

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

