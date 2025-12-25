தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்! பெண்கள் முதல் முதியோர் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசின் வருவாய்த் துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இந்த ஓய்வூதியத் திட்டங்கள், ஆதரவற்ற முதியோர்கள், விதவைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்குப் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளன. ஏழை, எளிய மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களை யல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டங்களின் கீழ் தகுதியுள்ள பயனாளிகள் எவ்வாறு பயன்பெறலாம், அதற்கான தகுதிகள் என்ன என்பது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
1. இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNOPS)
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற:
* விண்ணப்பதாரர் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
* அவர் முற்றிலும் ஆதரவற்றவராக இருத்தல் அவசியம்.
* தமிழக அரசு நிர்ணயித்துள்ள வருமான வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
2. இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNWPS)
கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு உதவும் இத்திட்டத்திற்கான தகுதிகள்:
* விண்ணப்பதாரரின் வயது 40 முதல் 79 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
* ஆதரவற்ற விதவையாக இருக்க வேண்டும்.
3. இந்திரா காந்தி தேசிய மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNDPS)
* பயனாளியின் வயது 18-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
* மாற்றுத்திறனின் அளவு 80% அல்லது அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
4. முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம் (CMFPS)
* விவசாயத் தொழிலாளர்களின் நலன் காக்க இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது:
* விண்ணப்பதாரர் 60 வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும்.
* நிலமற்ற விவசாயத் தொழிலாளர்கள் அல்லது மிகக் குறைந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
5. ஆதரவற்ற விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் (DWP) - தேசிய அளவிலான திட்டத்தைப் போலவே மாநில அரசும் இதற்கெனத் தனியாகத் திட்டம் வைத்துள்ளது. இதில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆதரவற்ற விதவைகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
6. ஆதரவற்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம் (DDWP) - கணவனால் கைவிடப்பட்டு குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் பிரிந்து வாழும் பெண்களுக்கு இது பொருந்தும். வயது வரம்பு 30-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
7. திருமணமாகாத, ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம் (UWP)
* திருமணமாகாத மற்றும் ஆதரவற்ற நிலையில் உள்ள பெண்கள் இதைப் பெறலாம்.
* விண்ணப்பிக்கும் போது குறைந்தபட்ச வயது 50-ஆக இருக்க வேண்டும்.
8. திருநங்கைகளுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் (TG PENSION)
* சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள திருநங்கைகளுக்கு உதவும் வகையில்:
* 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட, ஆதரவற்ற நிலையில் உள்ள திருநங்கைகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
பொதுவான தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:
மேற்கண்ட அனைத்துத் திட்டங்களுக்கும் பல்வேறு அடிப்படைத் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு விதிமுறைகள் இருக்கும். அவற்றை எல்லாம் பூர்த்தி செய்பவர்கள் மட்டுமே அந்தந்த திட்டங்களில் பயனாளிகளாக முடியும். அதாவது, ஆண்டு வருமானம் அரசு நிர்ணயித்துள்ள வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் இருக்கும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியுள்ள பயனாளிகள் அந்தந்தப் பகுதியில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகம் (Tahshildar Office) அல்லது இ-சேவை மையங்கள் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வங்கித் கணக்கு மூலம் வழங்கப்படும்.
