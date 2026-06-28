/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குட்நியூஸ்! ரூ.12 லட்சம் காப்பீடு - தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 2026 (New Health Insurance Scheme, 2026) குறித்த புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. நிதித் துறையின் கீழ் ஜூன் 24-06-2026-ஆம் தேதி இந்த றிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. "உங்கள் ஆரோக்கியம் எங்கள் பாதுகாப்பு" என்ற தாரக மந்திரத்துடன் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
திட்டத்தின் கால அளவு மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனம்: இப்புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 01-07-2026 முதல் 30-06-2021 வரை ஐந்து ஆண்டுகள் அமலில் இருக்கும். இத்திட்டத்தை முன்னெடுத்து நடத்துவதற்காக யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களின் மருத்துவத் தேவைகளுக்காக காப்பீட்டுத் தொகை இரண்டு பிரிவுகளாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது:
அடிப்படை காப்பீட்டுத் தொகை: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்குப் பணமில்லா (Cashless) மருத்துவ உதவியாக ரூ.7.50 லட்சம் வரை வழங்கப்பட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
உயர்த்தப்பட்ட காப்பீட்டுத் தொகை: குறிப்பிட்ட சில கடுமையான நோய்களுக்கான (Specified Illnesses) சிறப்புச் சிகிச்சைகளுக்காக இந்த வரம்பு ரூ.12.00 லட்சம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த வரம்பு : குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் சேர்த்து இந்த 5 ஆண்டு Block காலத்திற்குள் ஒட்டுமொத்த வரம்பு ரூ.12.00 லட்சம் வரை மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்திற்கான பிரீமியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் பங்களிப்பு விபரங்கள் பின்வருமாறு:
ஆண்டு பிரீமியம்: தமிழக அரசு காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு ஒரு ஓய்வூதியதாரருக்கு ஆண்டிற்கு ரூ.7,728/- வீதம் பிரீமியம் செலுத்தும்.
மாதாந்திர சந்தா பிடித்தம்: அரசாங்கத்தால் செலுத்தப்படும் இந்த பிரீமியம் தொகையை ஈடு செய்ய, ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திலிருந்து ஜூலை 2026 முதல் மாதந்தோறும் ரூ.644/- வீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
கூடுதல் தொகை: பிரீமியம் தொகையில் ஏதேனும் உயர்வு ஏற்பட்டால், அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசே அந்த கூடுதல் தொகையை ஏற்கும். உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அந்தந்த நிறுவனங்களே அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும்.
நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை:
பட்டியலிடப்படாத மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றால், அவசர நிலையைப் பொறுத்து கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படும் :
அவசர நிலை : இத்திட்டத்தின் கீழ் பட்டியலிடப்படாத மருத்துவமனைகளில் அவசர சிகிச்சை பெற்றால், காப்பீட்டு நிறுவனம் மிகக் குறைந்த தரம் கொண்ட நெட்வொர்க் மருத்துவமனையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகுப்புக் கட்டணத்திற்கு (Package Rate) இணையாக மருத்துவச் செலவை மறுஅளிப்பாக (Reimbursement) வழங்கும்.
அவசரமற்ற நிலை: அவசரமற்ற சாதாரண சூழ்நிலையில் நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றால், குறைந்த தரம் கொண்ட நெட்வொர்க் மருத்துவமனையின் தொகுப்புக் கட்டணத்தில் 60% மட்டுமே காப்பீட்டுத் தொகையாகத் திரும்பப் பெற முடியும்.
இப்புதிய திட்டத்திலிருந்து சில குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு மாதாந்திர காப்பீட்டுச் சந்தா ₹644/- பிடித்தம் செய்யப்பட மாட்டாது. அவர்கள் அனைவரும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (CMCHIS-Tamil Nadu) கீழ் இணைக்கப்படுவார்கள்.
சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் பெற்று ஓய்வு பெற்ற துப்புரவுப் பணியாளர்கள் / சுத்திகரிப்புத் தொழிலாளர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், சத்துணவுப் பணியாளர்கள், கிராம உதவியாளர்கள், எக்ஸ்-கிராஷியா ஓய்வூதியதாரர்கள்.
மருத்துவச் செலவுத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளை, மருத்துவமனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் (குறிப்பிட்ட கடுமையான நோய்களுக்கு 90 நாட்களுக்குள்) ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஏதேனும் புகார்கள் அல்லது குறைகள் இருந்தால், மாவட்ட அளவிலான குறைதீர்க்கும் அலுவலரான மாவட்ட மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இணை இயக்குநரிடம் முறையிடலாம்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 1,535 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் மூலம் பலன் பெறலாம். இதில் மொத்தம் 2,992 சிகிச்சைகள் மற்றும் 46 சிறப்புச் சிகிச்சைகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்த மேலும் விபரங்கள் மற்றும் முழுப் பட்டியலையும் தெரிந்து கொள்ள தமிழக அரசின் நிதித்துறை இணையதளம் (www.finance.tn.gov.in) மற்றும் கருவூலக் கணக்குத் துறை இணையதளங்களை (www.treasuries.tn.gov.in) பார்வையிடலாம் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.