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ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குட்நியூஸ்! ரூ.12 லட்சம் காப்பீடு - தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:50 PM IST
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குட்நியூஸ்! ரூ.12 லட்சம் காப்பீடு - தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு
Image Credit: TN government Medical Insurance Scheme For PensionersSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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