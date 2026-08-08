/மதுப் பிரியர்களுக்கு ஷாக்? மதுபானங்கள் மீது புதிய வரி வசூலிக்க அரசு திட்டம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் மதுபானங்கள் விற்பனை மீது புதிய 'சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நலத் தீர்வை' (Eco and Social Welfare Cess) விதிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, 2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மதிப்பு கூட்டு வரிச் சட்டத்தில் (TN VAT Act, 2006) திருத்தம் கொண்டுவர சட்டமுன்வடிவு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் இதுகுறித்த காரணங்கள் மற்றும் நோக்கங்களை விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு: மதுபானங்களைப் பயன்படுத்திய பிறகு தூக்கி எறியப்படும் கண்ணாடி பாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் சுற்றுச்சூழல் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறது. முறையாக அப்புறப்படுத்தப்படாத பாட்டில்களால் வனவிலங்குகளுக்கும், பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திற்கும் பெரும் ஆபத்து ஏற்படுகிறது.
நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்: மதுபானக் கழிவுகளால் ஏற்படும் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைக்கத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
நிதி ஒதுக்கீடு: கழிவுகளை அகற்றுவதற்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நடைமுறைகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் அரசுக்குக் கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது.
மதுபானங்கள் மீதான இக்கட்டணம் மூலம் கிடைக்கும் நிதி வருவாய், பின்வரும் நற்பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்:
பாட்டில்கள் மறுசுழற்சி: மதுபானக் பாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைப் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துதல் மற்றும் மறுசுழற்சி (Recycling) செய்தல்.
போதை மீட்பு, மறுவாழ்வு மையங்கள்: மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களை மீட்கவும், அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கவும் சிறப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவி: மதுப் பழக்கத்தால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் குடும்பங்களுக்குப் பொருளாதார உதவிகள் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை வழங்குதல்.
விழிப்புணர்வுப் பிரசாரங்கள்: மது அருந்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்தும், பாட்டில்களை கண்ட இடங்களில் வீசுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்தும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்.
காடுகள் மற்றும் சூழலியல் மீட்பு: காடுகள், வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாத்துச் சீரமைத்தல்.
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும், மதுப் பழக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த அதிரடி சட்டத் திருத்தத்தைக் கொண்டுவர உள்ளது.