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மதுப் பிரியர்களுக்கு ஷாக்? மதுபானங்கள் மீது புதிய வரி வசூலிக்க அரசு திட்டம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு மதுப்பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில், மதுபானங்களுக்கு புதிய வரியை விதிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 08, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:14 AM IST
மதுப் பிரியர்களுக்கு ஷாக்? மதுபானங்கள் மீது புதிய வரி வசூலிக்க அரசு திட்டம்
Image Credit: Tamil Nadu New Liquor tax

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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