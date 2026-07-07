/தமிழக கோயில்களில் சிறப்பு தரிசனம்! தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. ச.ரமேஷ் அவர்கள் தலைமையில் துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த முக்கிய ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர் திரு. ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் நல்வழிகாட்டுதலின்படி, பக்தர்களுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவது மற்றும் புதிய திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
பக்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகை தரும் முக்கிய திருக்கோயில்களில் இணையவழியில் (Online) நுழைவுச்சீட்டு வழங்குவதை அறநிலையத்துறை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்து வரும் மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்குத் தரிசன முன்னுரிமை அளிப்பதோடு, அவர்களுக்கென்று தனியாகச் சிறப்பு தரிசன வழி ஏற்படுத்தித் தரப்பட வேண்டும்.
திருவிழாக் காலங்களில் இணையதள தரிசன முன்பதிவு சீட்டுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வழங்க வேண்டும். பொதுமக்கள் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் துறையின் இணையதளத்தை அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மேம்படுத்த வேண்டும்.
திருக்கோயில்களில் காலியாக உள்ள பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்களை நியமிப்பது தொடர்பாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பழுதடைந்த திருத்தேர்களைப் பொதுமக்கள் மற்றும் நன்கொடையாளர்களின் துணையோடு சீரமைத்து இயக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
தேவைப்படும் திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கான அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய விடுதிகளைக் கட்டுவது குறித்து முன் வரைவு தயாரித்து அனுப்ப வேண்டும்.
விரைவில் ஆடி மாதம் தொடங்கவுள்ளதால், திருக்கோயில்களில் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முன்கூட்டியே தலைமையிடத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் பக்தர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் உடனடியாகச் செய்து தர வேண்டும்.
திருக்கோயில்களில் உள்ள கடைகளில் விற்கப்படும் பிரசாதங்களின் அளவு மற்றும் விலைப்பட்டியலைப் பொதுமக்கள் தெளிவாகப் பார்க்கும் வண்ணம் பட்டியலிட்டு வைக்க வேண்டும்.
இந்த உயர் மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வணிகவரி, பதிவுத்துறை மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அரசு செயலாளர் ஜெ. குமரகுருபரன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் டாக்டர் டி.ஜி. வினய், கூடுதல் ஆணையர்கள் முனைவர் ஹரி ரவிச்சந்திரன், என்.பொன்மணி, பொ.ஜெயராமன், கல்யாணி, வான்மதி, சிவகுமார், இணை ஆணையர் ஜெயப்பிரியா மற்றும் துறை அதிகாரிகள், பொறியாளர்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.