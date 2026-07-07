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தமிழக கோயில்களில் சிறப்பு தரிசனம்! தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : முக்கிய கோயில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் கட்டாயம், மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகளுக்குச் சிறப்பு தரிசனம் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 07, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:03 AM IST
தமிழக கோயில்களில் சிறப்பு தரிசனம்! தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Government Plans Online Temple Booking and Special Darshan Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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