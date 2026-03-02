English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க ரூ.10 லட்சம் மானியம்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க ரூ.10 லட்சம் மானியம்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க 10 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:20 PM IST
  • விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரூ.10 லட்சம் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தின் அப்டேட்

விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க ரூ.10 லட்சம் மானியம்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு, பழமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்தினரும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும். இந்த சூழலில், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தை விசைத்தறி தொழிலில் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிருந்தாதேவி ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளதாவது : விசைத்தறி துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மூன்று ஆண்டுகள் பழமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் (Powerloom Modernisation Scheme) மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் வரையறையின்படி, ஆண்டு தோறும் 3,000 விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் பொருட்டு ரூ.30 கோடி நிதியும், பொது வசதி மையங்கள், தறிக்கூடங்கள் மற்றும் தரப்பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்புகளை நிறுவும் பொருட்டு ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க ரூ.10 லட்சம் மானியம்

சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் வகை (பல்வேறு உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது) தறிகளாக நவீனப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட தொகையில் 50% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,00,000/- மானியம் என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் ஒரு தனிநபருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 10 தறிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.10.00 இலட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.

புதிய தறிகளை வாங்கவும் மானியம்

புதிய ரேப்பியர் நாடா இல்லாத தறிகள் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்டு திட்ட தொகையில் 20% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,50,000/- என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் தனிநபர் ஒருவருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 5 புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல் செய்ய மொத்த நியமனத்தொகையில் ரூ.7.50 இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.

விசைத்தறி தொழிலின் நெசவிற்கு முந்தைய பணிகளை உயர் தரத்துடன் மேற்கொள்ள ஏதுவாக வார்ப்பிங் மற்றும் சைசிங் எந்திரங்கள் (Warping and Sizing), தரப்பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம் (Testing Lab), வடிவமைப்பு மையம் மற்றும் மாதிரி துணி உற்பத்தி மையம் (Sample Production Centre) உள்ளடக்கிய பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு மொத்த திட்ட தொகையில் 25% உள்ளது. ரூ.60,00,000/- இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும்.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி

மேற்படி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணிகளின் தரம் உயர்த்தப்படுவதோடு அதன் உற்பத்தி திறனும் மேம்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் நிலவும் போட்டியினை எதிர்கொள்ள இத்திட்டம் உதவி புரிகிறது. இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திட, விருப்பமுள்ள நபர்கள் கைத்தறி துணை இயக்குநர் அலுவலகம், அறை எண்.407 நான்காவது தளம், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், சேலம் -636001 என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வரும் சரக கைத்தறி துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

