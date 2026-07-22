/வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனை கூட்டம் - யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் பத்திரப்பதிவுத்துறையில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறை இப்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளார். இது குறித்து பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலருக்கும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன. இதனைக் கருத்தில் கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு (Presenceless Registration) - சந்தேகங்களைத் தீர்க்கும் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்துக்கு ஜூலை 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு குறித்த செயல்முறை விளக்கமும் அளிக்கப்படுகிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்து கலந்து கொள்ளலாம்
இது குறித்து பத்திரப்பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; "தமிழ்நாடு பத்திரப் பதிவுத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையையும், பொதுமக்களின் வசதியையும் மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு (Fat) மற்றும் மனைப் பிரிவுகளின் (Plot) முதல் விற்பனையை (1st Sale), வரும் 17/08/2026 முதல் கட்டாயமாக "வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு" (Presenceless Registration) முறையில் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் மற்ற ஆவணப் பதிவுகளும் இந்த முறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட உள்ளன.
இந்த புதிய நடைமுறை குறித்து கட்டட விற்பனையாளர்கள் (Promoters), வங்கியாளர்கள் (Bankers) மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு (Financial Institutions) ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தீர்க்கவும், வருகையில்லா பதிவு முறையை செயல் விளக்க காட்சி (Demo) மூலம் விளக்கவும் மாபெரும் பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் 23.07.2026 அன்று காலை 10.00க்கு மாண்புமிகு வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் அம்மா மாளிகை, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கட்டட விற்பனையாளர்கள், இந்திய கட்டுமான கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகள் (Builders' Association of India - BAI), CREDAI, வங்கியாளர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தங்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளுமாறும், தங்களது கருத்துகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்கி இத்திட்டத்தை சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்த தங்களது முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும், இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகள் 8300828865 என்ற தொலைபேசி எண் மூலம் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்." என பதிவுத்துறை தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் கூறும்போது, "ஆகஸ்ட் 17 முதல் ஆன்லைன் மூலம் பத்திரப்பதிவு முறை அமல். எங்கிருந்தாலும், முழுவதும் ஆன்லைன் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்யலாம். பத்திரப்பதிவு துறையில் இடைத்தரகர்களை அனுமதிக்க மாட்டோம். ஆன்லைன் முறையிலேயே அனைத்து பதிவுகளையும் மேற்கொள்ள முடியும். ஆன்லைன் முறையால் 30% மக்கள் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் வருவது குறையும். ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு முறையை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைப்பார்" என கூறியுள்ளார்.