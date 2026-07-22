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வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனை கூட்டம் - யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு ஜூலை 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் விருப்பம் உள்ள சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:48 AM IST
வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனை கூட்டம் - யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?
Image Credit: Tamil Nadu Government Presenceless RegistrationSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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