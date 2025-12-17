தேர்வர்களுக்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Announcement: தமிழக அரசு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காகவும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசின் அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம்
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் குடிமைப்பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில், ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு மற்றும் ஆளுமைத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள சமூக, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சார்ந்த ஆர்வலர்கள் பயனடையும் வகையில் இப்பயிற்சி மையம் திறம்பட செயல்பட்டு வருகிறது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இப்பயிற்சி மையத்தில் 2025- ஆம் ஆண்டில் முதன்மைத் தேர்வுக்கு பயின்ற 376 ஆர்வலர்களில், 34 மகளிர் மற்றும் 6 மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட 87 ஆர்வலர்கள் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். தற்போது, இம்மையத்தின் சார்பாக முதன்மைத் தேர்வில் தகுதிப் பெற்ற தேர்வர்களுக்கு வருகின்ற 19.12.2025 மற்றும் 20.12.2025 ஆகிய நாட்களில் மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளுமை தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
இம்மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வில் பங்கு பெற விரும்பும் தேர்வர்கள், டிசம்பர் 17 (இன்று) மாலை 5 மணிக்குள் இணைய தளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். civilservicecoaching.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், DAF-I & DAF-II விவரங்களை அவசியம் பதிவு செய்து அவற்றை aicscc.gov@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கட்டாயம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வர்கள் மட்டுமல்லாமல் முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த பிற தேர்வர்களும் இம்மையத்தால் நடத்தப்பட உள்ள மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்படுவர். இம்மாதிரி ஆளுமைத்தேர்வில் பங்கேற்கும் ஆர்வலர்களுக்கு, டெல்லியில் நடைபெறும் ஆளுமைத் தேர்வுக்குச் சென்றுவர பயணச் செலவுத் தொகையாக ரூ.5,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
