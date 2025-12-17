English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தேர்வர்களுக்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

தேர்வர்களுக்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government: தமிழக அரசின் அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 17, 2025, 12:28 PM IST
  • தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • யுபிஎஸ்சி ஆளுமை தேர்வு
  • தேர்வர்களுக்கு ரூ.5,000 தரும் அரசு

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் : மார்கழி 1, செவ்வாய் - அதிர்ஷ்ட பலன்கள் - முழு விவரம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மார்கழி 1, செவ்வாய் - அதிர்ஷ்ட பலன்கள் - முழு விவரம்
ரிஷப் பண்ட் டூ ஸ்டார்க்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்!
camera icon10
Most Expensive ipl players
ரிஷப் பண்ட் டூ ஸ்டார்க்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்!
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் இதை வழங்குவது கட்டாயம்: வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு
camera icon10
Pension Slip. pension
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் இதை வழங்குவது கட்டாயம்: வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு
ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்
தேர்வர்களுக்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Announcement: தமிழக அரசு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காகவும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசின் அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம் 

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் குடிமைப்பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில், ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு மற்றும் ஆளுமைத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள சமூக, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சார்ந்த ஆர்வலர்கள் பயனடையும் வகையில் இப்பயிற்சி மையம் திறம்பட செயல்பட்டு வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, இப்பயிற்சி மையத்தில் 2025- ஆம் ஆண்டில் முதன்மைத் தேர்வுக்கு பயின்ற 376 ஆர்வலர்களில், 34 மகளிர் மற்றும் 6 மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட 87 ஆர்வலர்கள் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். தற்போது, இம்மையத்தின் சார்பாக முதன்மைத் தேர்வில் தகுதிப் பெற்ற தேர்வர்களுக்கு வருகின்ற 19.12.2025 மற்றும் 20.12.2025 ஆகிய நாட்களில் மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆளுமை தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

இம்மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வில் பங்கு பெற விரும்பும் தேர்வர்கள், டிசம்பர் 17 (இன்று) மாலை 5 மணிக்குள் இணைய தளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். civilservicecoaching.com  என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், DAF-I & DAF-II விவரங்களை அவசியம் பதிவு செய்து அவற்றை aicscc.gov@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கட்டாயம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வர்கள் மட்டுமல்லாமல் முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த பிற தேர்வர்களும் இம்மையத்தால் நடத்தப்பட உள்ள மாதிரி ஆளுமைத் தேர்வில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்படுவர். இம்மாதிரி ஆளுமைத்தேர்வில் பங்கேற்கும் ஆர்வலர்களுக்கு, டெல்லியில் நடைபெறும் ஆளுமைத் தேர்வுக்குச் சென்றுவர பயணச் செலவுத் தொகையாக ரூ.5,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: சென்னை காவல்துறை பெண் அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி... அதிர்ச்சி சம்பவம்

 

மேலும் படிக்க: மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentTamil Nadu Governmen annoucementTN GovtUPSC ExamsUPSC Aspirants

Trending News