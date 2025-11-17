English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள அரிய வரலாற்று ஆவணங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, மாதம் ரூ. 50,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிவித்துள்ளார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 17, 2025, 06:06 PM IST
  • மாதம் ரூ. 50,000 உதவித்தொகை.
  • அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிவிப்பு.
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

தமிழ்நாட்டின் வளமான மற்றும் பெருமைமிகு வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி, வெளிக்கொணரும் நோக்கில், தமிழக அரசு ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள அரிய வரலாற்று ஆவணங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, மாதம் ரூ. 50,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் முனைவர் கோவி. செழியன் அறிவித்துள்ளார். இந்த ஓராண்டு கால ஆய்வு திட்டம், தமிழ் சமூகத்தின் கடந்த கால பெருமைகளை ஆழமாக ஆராய்வதற்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க: ஆட்டம் காட்டப்போகும் மழை! சென்னையில் இன்று முதல் சம்பவம்.. வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

வரலாற்று ஆய்வுக்கு புத்துயிர்

1909 ஆம் ஆண்டு முதல் "மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ்" என்ற பெயரில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம், மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலான பழமையான அரசு துறை ஆவணங்களை பாதுகாத்து வருகிறது. 1633 ஆம் ஆண்டு முதலான புத்தகங்களும், 1670 ஆம் ஆண்டு முதலான ஆவணங்களும் இங்கு பராமரிக்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை அனைவரும் அறிந்துகொள்ளும் வகையில், 1973-ல் தொடங்கப்பட்ட தமிழ்நாடு வரலாற்று ஆராய்ச்சி மன்றம், முதலமைச்சரின் ஆணைக்கிணங்க தற்போது மீளுருவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, ஆண்டுதோறும் 10 முதல் 15 ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும், 20 நபர்களுக்கு ஆராய்ச்சி உதவித்தொகை வழங்கவும் ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் உதவித்தொகை

தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள விலைமதிப்பற்ற ஆவணங்களை ஆராய்ந்து, தமிழ்நாட்டின் இதுவரை அறியப்படாத வரலாற்று உண்மைகளையும், சமூக, கலாச்சார பெருமைகளையும் வெளிக் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த ஆய்வினை மேற்கொள்ளும் தகுதியுள்ள முதுகலைப் பட்டதாரிகள் அல்லது தனிநபர் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, ஓராண்டு காலத்திற்கு மாதம் ரூ. 50,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த ஆராய்ச்சி உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள், தங்களது விண்ணப்பங்களை ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்ப படிவம், தகுதிகள் மற்றும் பிற விரிவான விவரங்கள் அனைத்தும் www.tamilnaduarchives.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நவம்பர் 28, 2025 ஆகும். இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்லுமாறு தகுதியுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களை அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

