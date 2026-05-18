/செவிலியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு! விளையாட்டு பிரிவினர் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government Job : தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விளையாட்டுத் துறையில் சாதித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வேலை வாய்ப்பு முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு மருத்துவ சார்நிலைப் பணியின் (Tamil Nadu Medical Subordinate Service) கீழ், மருத்துவத் துறையில் காலியாக உள்ள செவிலியர் உதவியாளர் நிலை – II (Nursing Assistant Grade II) பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தகுதியான விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 3% விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் (Sports Quota) கீழ் மொத்தம் 31 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான சம்பள விகிதம் நிலை-1 (Level of Pay: 1, முந்தைய திருத்தப்படாத தர ஊதியம் ரூ. 2,400/-க்கு கீழ்) என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும். இத்தேர்விற்கான தகுதி வரம்புகளை சென்னை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் வகுத்துள்ளார்.
விளையாட்டுத் தகுதிகள்
விண்ணப்பதாரர்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெற்ற விளையாட்டு சாதனைகள் மட்டுமே தகுதியானதாகக் கருதப்படும். குழு போட்டிகளாக இருந்தால், மாநில அளவில் குறைந்தபட்சம் 50% போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அனைத்து நிலைகளிலும் சீனியர் அளவிலான போட்டிகள் மட்டுமே தகுதியான போட்டிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தகுதிபெறும் போட்டிகளின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
சர்வதேச போட்டிகள் (வெற்றி பெற்றவர்கள் / பங்கேற்றவர்கள்): ஒலிம்பிக் போட்டிகள், காமன்வெல்த் போட்டிகள், ஆசியப் போட்டிகள், சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியால் (IOC) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச விளையாட்டு கூட்டமைப்பால் (ISF) நடத்தப்படும் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் மற்றும் காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள். மேலும், தெற்காசிய கூட்டமைப்பு விளையாட்டுப் போட்டிகள், பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகள், ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள், சர்வதேச பார்வையற்றோர் விளையாட்டு சங்கம் (IBSA) மற்றும் காது கேளாதோருக்கான உலக விளையாட்டு மற்றும் காது கேளாதோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள்.
தேசிய அளவிலான போட்டிகள் (வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டும்): தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளால் நடத்தப்படும் தேசிய சாம்பியன்ஷிப் விளையாட்டுப் போட்டிகள்.
மாநில அளவிலான போட்டிகள் (வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டும்): தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (SDAT) அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில விளையாட்டு சங்கங்கள் நடத்தும் போட்டிகள்.
கல்வி மற்றும் இதர தகுதிகள்
விண்ணப்பதாரர்கள் இப்பணிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் இருந்து SSLC (பத்தாம் வகுப்பு) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாநிலத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு அரசு மருத்துவ நிறுவனத்தில் செவிலியர் உதவியாளர் (Nursing Assistants) பயிற்சிப் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்ததற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நேரடி நியமனம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் 32 வயதை பூர்த்தி அடைந்திருக்கக் கூடாது. (உள்ளாட்சி நிதி அல்லது நகராட்சி நிறுவனங்களில் இருந்து அரசு கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு இந்த வயது வரம்பு பொருந்தாது). ராணுவத்தில் செவிலியர் உதவியாளராக பணியாற்றியவர்கள் நியமிக்கப்பட்டால், அவர்கள் துறை சார்ந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும், தவறினால் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட மாட்டாது.
வயது வரம்பு (01.07.2026 அன்றைய நிலவரப்படி)
அனைத்து பிரிவினருக்கும் குறைந்தபட்ச வயது 18 ஆண்டுகள் நிரம்பியிருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்புகள் பின்வருமாறு:
பொதுப் பிரிவு (OC): அதிகபட்ச வயது வரம்பு 34 ஆண்டுகள் (மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 44 ஆண்டுகள்).
இதர பிரிவினர் (SC / ST / SCA / BC / BCM / MBC & DNC): அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை.
ஆதரவற்ற விதவைகள் (Destitute Widow): அனைத்து பிரிவினருக்கும் அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை.
குறிப்பு: "அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை" என்பதன் பொருள், விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவிப்பு வெளியான தேதியிலோ அல்லது பணி நியமனத்தின் போதோ 60 வயதை பூர்த்தி அடைந்திருக்கக் கூடாது என்பதாகும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை தேவையான அனைத்து ஆவணங்களுடன் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.sdat.tn.gov.in மூலம் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இதற்கான முக்கிய நாட்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
|வ.எண்
|விவரங்கள்
|தேதி மற்றும் நேரம்
|i.
|அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் தேதி
|25.05.2026
|ii.
|இணையவழி விண்ணப்பத் தொடக்க தேதி
|26.05.2026 (காலை 10.00 மணி முதல்)
|iii.
|இணையவழி விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி
|25.06.2026 (மாலை 05.00 மணி வரை)