தமிழகத்தில் அரசு சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள்: மாதச் சம்பளம் ரூ.51,000 வரை - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

Tamil Nadu Govt Jobs : தமிழ்நாட்டில் அரசு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. திருச்சி, கோவை, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அரசு சார்ந்த வேலைவாய்ப்புகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பணியாற்ற முடியும். இதனுடன் ஓமன் நாட்டு வேலைவாய்ப்பும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப மாதம் ரூ.18,000 முதல் ரூ.51,000 வரை சம்பளம் பெறலாம். விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் முழு விவரங்களை இங்கே விரிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. ஓமன் நாட்டு வேலைவாய்ப்பு (OMC Manpower):
ஓமன் நாட்டில் உற்பத்தி மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டுத் துறையில் (Production & Quality) பணிபுரிய டிப்ளமோ அல்லது ஐடிஐ முடித்த 22 முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு வருட அனுபவம் இருக்க வேண்டும். மாத ஊதியமாக 41,000 முதல் 51,000 ரூபாய் வரை வழங்கப்படும். உணவு, விசா, தங்குமிடம் மற்றும் விமானப் பயணச்சீட்டு ஆகியவற்றை நிறுவனமே வழங்கும். விருப்பமுள்ளவர்கள் 28.02.2026-க்குள் ovemclnm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 044-22502267 அல்லது 9566239685 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2. திருச்சி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு (Mission Vatsalya):
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆற்றுப்படுத்துநர் (Counsellor) பணிக்கு ஒரு காலிப்பணியிடம் உள்ளது. இதற்கு சமூகப்பணி, உளவியல் அல்லது பொது நலம் சார்ந்த துறைகளில் இளங்கலை அல்லது முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 31.01.2026 அன்று 42 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாத ஊதியம் 18,536 ரூபாய். தகுதியுள்ளவர்கள் 24.02.2026 மாலை 5.30 மணிக்குள் மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர் அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
3. திருச்சி மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் (One Stop Centre):
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு நிறுத்த மையத்தில் (OSC) பணிபுரிய பெண் பாதுகாவலர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பதாரர்கள் எழுதப் படிக்க தெரிந்தவராகவும், திருச்சியில் வசிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும். நிறுவனங்களில் உதவியாளராக 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத ஊதியம் 12,000 ரூபாய். இதற்கான விண்ணப்பங்களை 23.02.2025-க்குள் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு 0431-2413796 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊராட்சி வாழ்வாதார இயக்கம்:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கல்வராயன்மலை, சின்னசேலம், தியாகதுருகம் மற்றும் சங்கராபுரம் ஆகிய வட்டாரங்களில் தலா ஒரு வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடம் காலியாக உள்ளது. இதற்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் 3 மாத கணினி சான்றிதழ் படிப்பு முடித்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். 30 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும், மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை 16.02.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள திட்ட இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் அல்லது அஞ்சல் மூலம் வழங்க வேண்டும்.
5. கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஊராட்சி வாழ்வாதார இயக்கம்:
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் ஆனைமலை, அன்னூர், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட 12 வட்டாரங்களில் மொத்தம் 28 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்கள் அவுட்சோர்சிங் முறையில் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு மற்றும் கணினி படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். 16.02.2026 அன்று 30 வயதிற்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும். மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் மற்றும் இருசக்கர வாகன உரிமம் கட்டாயமாகும். தகுதியுள்ளவர்கள் 16.02.2026-க்குள் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இது ஒரு தற்காலிகமான, அவுட்சோர்சிங் முறையிலான பணி.
