ரேஷன் கடை போறீங்களா? இத்தனை நாட்கள் விடுமுறை - அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Tamil Nadu Ration Latest News: தமிழக மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு இருந்து வருகிறது. ரேஷன் கார்டு மூலம் மானிய விலையில் அத்தியவசிய பொருட்களி தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 26,618 முழு நேர ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. பகுதி நேர கடைகளாக 10,710 ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ரேஷன் கடைகளில் மாதந்தோறும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
Tamil Nadu Ration Shop Holiday List: ரேஷன் கடைகளுக்கு எத்தனை 2026ல் விடுமுறை
இதன் மூலம் வருமை கோட்டின் கீழ் இருக்கும் மக்கள் மிகவும் பயனடைந்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், ரேஷன் கடைகளுக்கு வந்து வரிசையில் நின்று வாங்கு முடியாத முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடியும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள், முதியவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்றே ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
இப்படியாக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுல் எத்தனை நாட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுற என்ற பட்டியலை உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 23 நாட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தெரிந்து கொண்டு, அதற்கு ஏற்ப ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
Tamil Nadu Ration Shop Holiday List: விடுமுறை பட்டியல்
2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு தினம், ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16ஆம் தேதி திருவள்ளூர் தினம், ஜனவரி 17ஆம் தேதி உழவர் தினம், ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசுத் தினம், பிப்ரபரி 1ஆம தேதி தை பூசம், மார்ச் 19ஆம் தேதி தெலுங்கு புத்தாண்டு, மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தி, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி புனித வெள்ளி, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு ஆகிய தினங்களில் ரேஷன் கடைளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, மே 1ஆம் தேதி மே தினம், மே 28ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை, ஜூன் 26ஆம் தேதி மொஹரம் பண்டிகை, ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம், ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேமி மிலாடி நபி, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி, அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, அக்டோபர் 19ஆம் தேதி ஆயுத பூஜை, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜயதசமி, நவம்பர் 8ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை, டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய நாட்களில் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் நியாய விலைக் கடைகள் அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறை நாட்காட்டியை கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கடைகள் சீராக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யவும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விநியோகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தவிர்க்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ