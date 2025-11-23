English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரேஷன் கடை போறீங்களா? இத்தனை நாட்கள் விடுமுறை - அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Tamil Nadu Ration Shop Holiday List 2026: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை உள்ளது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதனை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் நோட் செய்து கொள்வது நல்லது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:12 AM IST
  • ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை
  • 2026ஆம் ஆண்டு எத்தனை நாட்கள்
  • தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Ration Latest News: தமிழக மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு இருந்து வருகிறது. ரேஷன் கார்டு மூலம் மானிய விலையில் அத்தியவசிய பொருட்களி தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 26,618 முழு நேர ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. பகுதி நேர கடைகளாக 10,710 ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ரேஷன் கடைகளில்  மாதந்தோறும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

Tamil Nadu Ration Shop Holiday List: ரேஷன் கடைகளுக்கு எத்தனை 2026ல் விடுமுறை

இதன் மூலம் வருமை கோட்டின் கீழ் இருக்கும் மக்கள் மிகவும் பயனடைந்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், ரேஷன் கடைகளுக்கு வந்து வரிசையில் நின்று வாங்கு முடியாத முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடியும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள், முதியவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்றே ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. 

இப்படியாக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து,  தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுல் எத்தனை நாட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுற என்ற பட்டியலை உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 23 நாட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தெரிந்து கொண்டு, அதற்கு ஏற்ப ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

Tamil Nadu Ration Shop Holiday List: விடுமுறை பட்டியல்

2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு தினம், ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16ஆம் தேதி திருவள்ளூர் தினம், ஜனவரி 17ஆம் தேதி உழவர் தினம், ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசுத் தினம்,  பிப்ரபரி 1ஆம தேதி தை பூசம், மார்ச் 19ஆம் தேதி தெலுங்கு புத்தாண்டு, மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தி, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி புனித வெள்ளி, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு ஆகிய தினங்களில் ரேஷன் கடைளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து, மே 1ஆம் தேதி மே தினம், மே 28ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை,  ஜூன் 26ஆம் தேதி மொஹரம் பண்டிகை, ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம், ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேமி மிலாடி நபி, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி,  அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, அக்டோபர் 19ஆம் தேதி ஆயுத பூஜை, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜயதசமி,  நவம்பர் 8ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை, டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய நாட்களில் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் நியாய விலைக் கடைகள் அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறை நாட்காட்டியை கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கடைகள் சீராக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யவும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விநியோகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தவிர்க்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

 

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்

Ration shopsRation Shops holidaysRation Shops holidays 2026Holiday List Of Ration Shops 2026Tamil Nadu government

