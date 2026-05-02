ஆடு, மாடு, கோழிகளை வளர்க்கிறீர்களா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Warning : தமிழ்நாட்டில் கோடை வெயில் கொளுத்த தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், கால்நடைகளை பாதுகாக்க அரசு முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆடு, மாடு, கோழிகளை வளர்ப்பவர்கள் இந்த கோடை காலத்தில் என்னென்ன பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு இப்போது தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கால்நடை பாதுகாப்பு - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
கால்நடைகளுக்கு மிக சவாலாக திகழுவது கால நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகும். கால்நடைகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் உற்பத்திக்கு அதிக வெப்பம் பெரும் சவாலாக உள்ளது. கால்நடைகளில் ஏற்படும் பல்வேறு அயற்ச்சிகளில் உயர் வெப்பத்தால் ஏற்படும் அயற்சியே பெரும் பாதிப்பு மற்றும் உடலியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது.
வெப்ப அயற்ச்சியின் (Heat Stroke) அறிகுறிகள்
அதிகாக உமிழ்நீர் வடிதல், அதிகமாக தண்ணீர் பருகுதல், பகலில் குறைவாக தீவனம் உட்கொள்ளுதல், நிழலில் தஞ்சம் புகுதல், வாயை திறந்த நிலையில் வேகமாக சுவாசித்தல் போன்றவை வெப்ப அயற்சியின் அறிகுறிகளாகும்.
கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி வெப்ப அயற்ச்சியிலிருந்து கால்நடைகளைப் பாதுகாப்பதுடன் பொருளாதார இழப்புகளையும் குறைக்கலாம்.
கால்நடைகளைப் பாதுகாத்திட பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்
கால்நடைகளை காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் வெயிலுக்கு முன்பு மேய்ச்சலுக்கு விட வேண்டும். காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை மேய்ச்சலுக்கு விடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கறவை மாடுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 4 முதல் 5 முறையாவது தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும், தண்ணீரின் மீது கலப்பு தீவனத்தை சிறிதளவு தூவும் போது கால்நடைகள் அதிக தண்ணீர் குடிக்கும். தாது உப்புக்கலவை. வைட்டமின்கள் கொடுப்பதன் மூலம் வெப்ப அயற்ச்சி அறிகுறிகள் குறைவதுடன் உற்பத்தி குறையாமல் இருக்கும்.
நீர் தெளிப்பான்கள், மின்விசிறிகளை கொட்டகைகளில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உடல் வெப்பத்தைக் குறைக்கலாம். அதிகமாக பசுந்தீவனம் அளிக்கலாம். உலர் தீவனத்தைப் பகலில் குறைவாக கொடுத்து இரவில் அதிகமாக கொடுக்கலாம்.
எருமை மாடுகளை குளியல் தொட்டி அமைத்து வெயில் நேரங்களில் தொட்டிகளில் விடுவதன் மூலம் வெப்ப அயற்ச்சியில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.
வெப்ப அயற்சியின் காரணமாக கோழிகளில் முட்டை உற்பத்தி குறைந்து விவசாயிகளுக்கு மிகுந்த பொருளாதார இழப்புகள் ஏற்படுகின்றது.
கோடை காலத்தில் கோழிகளுக்கு விடியற்காலை பொழுதிலும், இரவிலும் தீவனம் அளிக்க வேண்டும். எல்லா நேரங்களிலும் சுத்தமான குளிர்ந்த குடிநீர் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். குடிநீரில் வைட்டமின்கள் பி-காம்ப்ளக்ஸ். குளுக்கோஸ் கலந்து கொடுக்கலாம். அதிக இடவசதி உள்ள இடத்தில் உயரமான கூரை அமைத்து குறைவான எண்ணிக்கையில் கோழிகளைப் பராமரிக்க வேண்டும். மேலும் பண்ணைகளில் உயிரிப்பாதுகாப்பு முறைகளைப் பின்பற்றி நோய் தாக்காமல் தடுக்கலாம்.
ஆடுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 8 முதல் 12 லிட்டர் சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும். ஆடுகளுக்கு அம்மை. ஆட்டுக்கொல்லி நோய் போன்றவற்றிற்கான தடுப்பூசிகளை உரிய காலத்தில் போட்டு நன்கு பராமாரித்திட வேண்டும். ஆடுகளுக்கு பட்டிகளில் உப்பு கட்டிகளை கட்டுவதன் மூலம் சோடியம், பொட்டாசியம் முதலிய சத்துக்கள் எளிதாக கிடைக்கும். கோடையில் கிடைக்கும் புரதச்சத்து மிக்க வெல்வேல் மற்றும் கருவேல் உலர் காய்களை ஆடுகளுக்கு உணவாக கொடுக்கலாம்.
மேற்கண்ட பராமரிப்பு முறைகளைப் பின்பற்றி கால்நடைகளை வெப்ப அயற்ச்சியிலிருந்து பாதுகாத்து, விவசாயிகள் பொருளாதார இழப்புகளை தவிர்க்கலாம்.
மேலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 51 கால்நடை மருந்தகங்கள். 5 கால்நடை மருத்துவமனைகள் மற்றும் 1 கால்நடை பன்முக மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருந்துகள், தாது உப்புக்கலவைகள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
எனவே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளை வெப்ப அயற்சியிலிருந்து பாதுகாத்திட தேவையான சிகிச்சைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு அருகிலுள்ள கால்நடை நிலையங்களை அணுகிட திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் ஐஏஎஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
