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ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை தூர்வார புதிய விதிகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : நீர் நிலைகள், ஏரி குளங்களை தூர் வாரவும் வண்டல் மண் எடுப்பதற்கும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:15 PM IST
ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை தூர்வார புதிய விதிகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு
Image Credit: Tamil Nadu GovernmentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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