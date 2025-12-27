சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் புதிய கட்டணம் - தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் சொத்து வரி பெயர் மாற்றத்திற்கான கட்டணங்களை முறைப்படுத்தி, தமிழக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் புதிய அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, அனைத்து நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் சொத்து வரி பெயர் மாற்ற கட்டணத்தை உயர்த்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் செய்வதில் நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ஒரே சீரான கட்டண முறையை தமிழ்நாடு அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.
புதிய கட்டண விவரம்:
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023-ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்தின்படி, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் பின்வருமாறு:
பயன்பாட்டு வகை கட்டணம் (ரூபாயில்)
1. குடியிருப்பு பயன்பாடு - ரூ.500
2. இதர பயன்பாடுகள் (வணிக வளாகம் போன்றவை) - ரூ. 1,000
முக்கிய அம்சங்கள்:
1. அனைத்து மாநகராட்சி / நகராட்சிகளும் மேற்கண்ட கட்டண விகிதத்தினை பின்பற்றி சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் செய்திட ஏதுவாக திருத்தப்பட்ட சொத்துவரி பெயர் மாற்றக் கட்டணம் விகிதத்தினை மன்றத்தின் பதிவிற்கு வைத்து உடன் நடைமுறைப்படுத்திட கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
2. பொதுமக்கள் இப்பெயர் மாற்றக் கட்டண விவரங்களை எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இணையதளத்திலும் மற்றும் அலுவலக விளம்பரப்பலகையிலும் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
3. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 விதி எண்.256(3) (4) உட்பிரிவுகளில் சொத்து வரி பெயர்மாற்றம் மற்றும் கால வரையறை குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளதன்படி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
4. மேலும், குடிநீர் கட்டண விதிப்பு எண்களுக்கு பெயர் மாற்றக் கட்டணம் எக்காரணம் கொண்டும் வசூலித்தல் கூடாது. சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் பொழுது சம்மந்தப்பட்ட சொத்து வரிவிதிப்பு எண்களுக்குரிய குடிநீர்க்கட்டணம் மற்றும் பாதாளச்சாக்கடை இணைப்பு எண்களையும் உரிய உரிமையாளரின் பெயருக்கு அதே விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் உடன் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
5. சொத்து வரி பெயர் மாற்றக் கட்டணத்தினை இணைய வழியில் செலுத்தி பெயர் மாற்றம் செய்யும் வகையில் UTIS மென்பொருளில் உரிய வழிவகை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
6. சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக பெறப்படும் மனுக்களை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மக்கள் சாசனத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பெயர் மாற்றக்கட்டணத்தினை மட்டும் வசூல் செய்து முடிவுற்ற அரையாண்டில் உள்ள மாநகராட்சி / நகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகையினை பெற்று உடன் சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
7. சொத்துவரி பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது உரிய காலக்கெடுவிற்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதனை கண்காணித்து, தற்போதுள்ள சொத்து வரி விதிப்பு எண்களுடன் குடிநீர் / பாதாள கட்டண / விதிப்பு எண்கள் பொறுத்திடும் பணிகளின் (Mapping) முன்னேற்றத்தினை துரிதப்படுத்திட மாநகராட்சி / நகராட்சி ஆணையர்களைக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
8. மேலும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர்கள் மண்டலத்திற்குட்பட்ட நகராட்சிகளில் மேற்படி சொத்து வரி பெயர் மாற்றம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதனை உறுதி செய்யக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த புதிய விதிமுறைகளை உடனடியாக அனைத்து மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி மன்றங்களிலும் பதிவேற்றம் செய்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அலுவலக அறிவிப்புப் பலகைகளிலும், இணையதளங்களிலும் இது குறித்த தகவல்களை வெளியிட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் சொத்து வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்கள் இனி தேவையற்ற அலைச்சல்கள் இன்றி, குறைந்த கட்டணத்தில் விரைவாகப் பெயர் மாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.7000 உதவித்தொகை! யார் யார் பெறலாம்?
மேலும் படிக்க: மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இலவச லேப்டாப் வழங்கும் தேதி அறிவிப்பு... மிஸ் பண்ணாதீங்க
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ