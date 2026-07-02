/அரசு ஊழியர்கள் கவனத்துக்கு! சஸ்பென்ஷன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படும் அரசு ஊழியர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளைத் தாமதமின்றி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விரைந்து முடிப்பதற்காக, முந்தைய கால வரம்புகளில் அதிரடி திருத்தங்களைச் செய்து தமிழக அரசின் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை புதிய அரசாணையைப் பிறப்பித்துள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் அடிப்படையில், அரசுப் பணிகளில் தேவையற்ற தாமதங்களைத் தவிர்க்கவும், நிர்வாகத் திறனை அதிகரிக்கவும் இந்த திருத்தப்பட்ட புதிய கால வரம்புகள் உடனடியாக அமுலுக்கு வருகின்றன.
அரசு ஊழியர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவரிடமிருந்து விளக்கம் பெறப்பட்ட பிறகு, அடுத்தகட்டமாக விசாரணை அதிகாரியை நியமிப்பதற்கான கால அவகாசத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு 7 நாட்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது இந்த கால அவகாசம் 15 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணை அதிகாரியின் அறிக்கை கிடைத்தவுடன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை அதிகாரி இறுதி முடிவு எடுப்பதற்கான கால வரம்பு இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அல்லாத சாதாரண வழக்குகளாக இருந்தால், விசாரணை அறிக்கை கிடைத்த 20 நாட்களுக்குள் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சம்பந்தப்பட்ட ஊழல் வழக்குகளாக இருந்தால், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் 2 மாத காலப் பரிசீலனை மற்றும் கூடுதல் 20 நாட்கள் உட்பட மொத்தம் 80 நாட்களுக்குள் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஊழல் மற்றும் முறைகேடு வழக்குகளில் சிக்கும் ஊழியர்கள் மீதான விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தக் கடுமையான கால வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கைது மற்றும் பொறிவைப்பு வழக்குகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் வரைவு இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். நிதி முறைகேடு வழக்குகளில் 9 மாதங்களுக்குள் அறிக்கையும், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்குகளில் 12 மாதங்களுக்குள் இறுதி அறிக்கையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உரிய அனுமதி (Sanction) கிடைத்த 1 மாதத்திற்குள் அதனை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
சாதாரண வழக்குகளில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படும் அரசு ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் கண்டிப்பாகக் குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணை வழங்கப்பட வேண்டும். ஒருவேளை இந்த 3 மாத காலத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகை வழங்கத் தவறும்பட்சத்தில், முறையான காரணங்களுடன் கூடிய தகுந்த உத்தரவின் மூலமே பணியிடை நீக்கக் காலத்தை மேலும் நீட்டிக்க முடியும்.
குற்றம் கண்டறியப்பட்டதில் இருந்து விளக்கம் கோருவதற்கு 15 நாட்களும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஊழியர் ஆவணங்களைப் பார்வையிட்டு விளக்கம் அளிக்க 30 நாட்களும் கால அவகாசம் தரப்படும். விசாரணை அதிகாரி தனது விசாரணையை நடத்தி முடிக்க அதிகபட்சமாக 30 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். விசாரணை முடிந்ததும் துறை சார்ந்த இறுதி ஆணை பிறப்பிக்க அரசு தவிர்த்த இதர அதிகாரிகளுக்கு 7 நாட்களும், அதுவே அரசுத் துறை மூலமாக இருந்தால் 30 நாட்களும் கால வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் விசாரணை மற்றும் தீர்ப்பாய விசாரணை ஆகியவை தலா 1 வருடத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த புதிய அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கால வரம்புகளை அனைத்து ஒழுங்கு நடவடிக்கை அதிகாரிகளும் எவ்வித விதிவிலக்கும் இன்றி மிகத் துல்லியமாகப் பின்பற்ற வேண்டும். இதில் ஏதேனும் கால தாமதமோ அல்லது குறைபாடோ ஏற்பட்டால், அதற்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது கடுமையான துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்த அரசாணையில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.