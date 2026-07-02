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அரசு ஊழியர்கள் கவனத்துக்கு! சஸ்பென்ஷன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

Tamil Nadu Government : அரசு ஊழியர்களுக்கான சஸ்பென்சன் விதிமுறைகளில் அதிரடி மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு புதிய அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:54 PM IST
அரசு ஊழியர்கள் கவனத்துக்கு! சஸ்பென்ஷன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்
Image Credit: Tamil Nadu Government Rules Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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