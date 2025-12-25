English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒரு லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஒரு லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை பெற யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:13 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரூ.1 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை
  • மாணவ, மாணவிகள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Trending Photos

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
camera icon8
Virat Kohli
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
ஒரு லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் முழுநேர முனைவர் பட்டப் படிப்பு மேற்கொள்ளும் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் இன மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு தலா ரூ.1,00,000/- வீதம் 2000 மாணாக்கர்களுக்கு வழங்கப்படும் என அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. எனவே கீழ்க்கண்ட விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு 2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் இனத்தைச் சார்ந்த முழுநேர முனைவர் பட்டப்படிப்பு (Ph.D) பயிலும் புதிய / புதுப்பித்தல் (Fresh / Renewal) மாணாக்கர் https://adwphdscholarship.in/ என்ற இணையவழியில் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

விதிமுறைகள்:

1. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் முழுநேர முனைவர் பட்டப்படிப்பு (Ph.D.,) மேற்கொள்ளும் தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் இன மாணாக்கர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெற்றவர். பகுதி நேர ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பயன்பெற இயலாது.

2. அரசாணை(நிலை) நலத்(ஆதிந3)துறை எண்:24 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நாள் 24.02.2025 இன்படி முழுநேர முனைவர் பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணாக்கருக்கு அவர்கள் கல்விப்பயிலும் பல்கலைக் கழகத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட கால அளவிற்குள் (அல்லது) மாணாக்கர் ஆய்வேட்டை (Thesis) சமர்ப்பிக்கும் ஆண்டு வரை (அல்லது) அதிகப்பட்சமாக ஐந்தாண்டுகள், இதில் எதில் முந்தையதோ அதுவரையில் மட்டுமே ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.

3. ஏற்கனேவ இத்திட்டத்தின்கீழ் ஊக்கத்தொகை பெற்று நடப்பாண்டிற்கு புதுப்பித்தல் (Renewal) பெற விண்ணப்பிக்கும் மாணாக்கருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்ட பின் மீதமுள்ள காலி இடங்களுக்கு முதலாமாண்டிற்கு விண்ணப்பிக்கும் புதிய (Fresh) மாணாக்கருக்கு கீழ்க்கண்டவாறு பாடப்பிரிவு வாரியான ஒதுக்கீட்டின்படி தகுதிகளுக்குட்பட்டு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.

1. கலை (Linguistics) - 10%
2. கலை (Education, Commerce, Management, Architecture, Mass Communication, Design) - 20%
3. அறிவியல் ( Pure Science) - 20%
4. பயன்பாட்டு அறிவியல் (Applied Science, Medical, Engineering) - 40%
5. களம் 1மற்றும் 2இல் இடம் பெறாத பாடப்பிரிவுகள் - 10%

மேற்கண்ட பிரிவுகளில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் கூடுதலாகவும், குறைவாகவும் அல்லது விண்ணப்பங்கள் பெறப்படாத நிலையில் அதனை அதிக விண்ணப்பங்கள் வரப்பெற்ற மற்ற பாடப்பிரிவுகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

ஒரு பாடப்பிரிவில் அதிக விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும் பட்சத்தில், உலகளாவிய அளவில் QS தர எண் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்கள், University Grants Commission (UGC), National Institutional Ranking Framework (NIRF) ஆகிய நிறுவனங்களின் தரவரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள பல்கலைக்கழங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

அறிவியல் சார்ந்த பாடப்பிரிவுகளில், Advance Science, மருத்துவம் (Medical) மற்றும் தொழில்நுட்பம் (Technology) போன்ற பாடப்பிரிவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

மதிப்பெண் அடிப்படையில் பயனாளிகளைத் தேர்வு செய்யும் போது, ஒரு இடத்திற்கு இரண்டுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே விழுக்காடு மதிப்பெண் பெற்றிருப்பாராயின், மாணாக்கர்களின் வயதின் அடிப்படையில் வயதில் மூத்தோருக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.

தகுதிகள் :

இத்திட்டத்தின்கீழ் பயனடைய நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பான ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வி ஊக்கத் தொகை வேண்டி விண்ணப்பிக்க முதுகலைப் பட்டப் படிப்பில் 55% விழுக்காடு பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு ஆண்களுக்கு 50 மிகாமலும் மற்றும் பெண்களுக்கு 55 மிகாமலும் இருக்க வேண்டும்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெறும் மாணாக்கரில் பெண்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

இதர நிபந்தனைகள்:

விண்ணப்பத்துடன் சாதிச்சான்று, வருமானச் சான்று, கல்விச் சான்று, ஆதார் விவரம் மற்றும் முனைவர் பட்டப்படிப்பிற்கான நுழைவு சான்று ஆகிய சான்றிதழ்களை இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டும்.

பல்கலைக் கழகம் / கல்லூரிகளில் ஊக்கத்தொகை / ஊதியத்துடன் கூடிய படிப்பினை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படாது.
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் (ஊதியமில்லா விடுப்பில் இருந்தாலும் கூட) ஊக்கத்தொகை பெற தகுதியற்றவராவர்.

மாணவரின் ஆராய்ச்சி திருப்திகரமாக இல்லை என தெரிய வந்தால், அம்மாணாக்கருக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை நிறுத்தப்படும்.

ஓர் ஆண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க தவறிய மாணாக்கர்கள் அடுத்த ஆண்டு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். மேலும் கடந்தாண்டு ஊக்கத்தொகை பெற்ற மாணாக்கர் மட்டுமே புதுப்பித்தல் (Renewal) மாணாக்கராக கருத முடியும்.

கல்வி நிறுவன முதல்வரது கையொப்பம் மற்றும் பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் பரிந்துரையுடன் விண்ணப்பம் வரப்பெற வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

தவறான தகவல்களுடன் விண்ணப்பித்து கல்வி ஊக்கத்தொகை பெற்ற மாணாக்கர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் நீக்கப்படுவர். மேலும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கல்வி ஊக்கத்தொகை அரசுக்கு திரும்ப செலுத்த வேண்டும்.

மேற்கண்ட தகவல்களை மாணவர்கள் அறியும் வண்ணம் தகவல் பலகையில் ஒட்டியும், சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து மாணவர்களை விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்துமாறும் சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக் கழக பதிவாளர் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது

விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய ஆவணங்கள், கல்வி நிறுவனத் தலைவர் மற்றும் பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் பரிந்துரையுடன் ஆணையர், ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையரகம், எழிலகம்(இணைப்பு), சேப்பாக்கம், சென்னை - 600005. என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விண்ணப்ப படிவத்தில் எவ்வித கலமும் விடுபடாமல், முழுமையாக பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 31.01.2026 அன்று மாலை 5.45 மணி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்! பெண்கள் முதல் முதியோர் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | மாதம் 5 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை, PHD கல்வி உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentPhD Scholarship1 Lakh ScholarshipAdi Dravidar PhD ScholarshipTribal PhD Scholarship

Trending News