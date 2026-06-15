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TN Government Scheme: இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம் தரும் தமிழக அரசு, எப்படி பெறுவது?

TN Governmemt Scheme:  தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையுயர்வு சாமானிய மக்களைப் பெரிதும் பாதித்து வரும் நிலையில், மின்சார வாகனங்கள் ஒரு சிறந்த மாற்றாக உருவெடுத்துள்ளன. அந்த வகையில் தமிழக அரசும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க பல வித திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 15, 2026, 12:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:40 AM IST
TN Government Scheme: இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம் தரும் தமிழக அரசு, எப்படி பெறுவது?
Image Credit: TN Government Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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