/TN Government Scheme: இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம் தரும் தமிழக அரசு, எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government E Scooter Subsidy: நாட்டில் மாசுபாட்டை தவிர்க்க பல முக்கிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் முக்கியமானது மின்சார வாகங்களுக்கான ஊக்கம். மக்களிடையே இந்த பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் பல வித நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையுயர்வு சாமானிய மக்களைப் பெரிதும் பாதித்து வரும் நிலையில், மின்சார வாகனங்கள் ஒரு சிறந்த மாற்றாக உருவெடுத்துள்ளன. அந்த வகையில் தமிழக அரசும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க பல வித திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஆரம்பக்கட்டத்தில் மின்சார வாகனங்களின் சந்தை விலை சற்றே அதிகமாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் இவற்றை வாங்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். எனினும், இவற்றை எளிதாக வாங்கும் வகையில் தமிழக அரசு ரூ. 20,000 மானியம் வழங்கும் சிறப்பான திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இது குறித்த விரிவான பின்னணி, திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் இதனால் பயனடையப் போகும் கிக் (Gig) தொழிலாளர்கள் பற்றிய முழுமையான தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தமிழகத்தில் உழைக்கும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு "அம்மா இருசக்கர வாகனத் திட்டம்" அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கு ரூபாய் 25,000 ரொக்கம் அல்லது வாகன விலையில் 50% மானியம் (எது குறைவோ அது) வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இத்திட்டம் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கப் பெண்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. வேலை பார்க்கும் பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் இல்லத்தரசிகளுக்கும் இது பெரிய வகையில் உதவியாக இருந்தது.
2021 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பொறுப்பேற்றது. அதன் பின், இத்திட்டத்தில் சில நிர்வாக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, மின்சார வாகனங்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் புதிய வடிவத்தில் மீண்டும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
மாறிவரும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு தனது நிதிநிலை அறிக்கையில் (Budget 2025-2026) புதியதொரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. திட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாக, 2000 பணியாளர்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.20,000 மானியம் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது. இதனால் கிக் தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் பயன் பெறுவார்கள்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் முதற்கட்டமாக 100 தொழிலாளர்களுக்கு புதிய இ-ஸ்கூட்டர் வாங்குவதற்கான மானியத் தொகையை வழங்கி இத்திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார்.
தற்போதைய சூழலில் சொந்தமாக பைக் வாங்க வசதியின்றி, கடுமையான வெயிலிலும் மழையிலும் சைக்கிள் மூலம் உணவு மற்றும் பார்சல்களை டெலிவரி செய்யும் ஊழியர்கள் பலர் உள்ளனர். இவர்களுக்கு இந்த ரூ. 20,000 மானியம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
நாள் ஒன்றுக்கு பெட்ரோலுக்காக மட்டுமே கணிசமான தொகையைச் செலவழிக்கும் கிக் தொழிலாளர்கள், எலக்ட்ரிக் பைக்குகளுக்கு மாறுவதன் மூலம் தங்களின் அன்றாடச் செலவை பாதியாகக் குறைக்க முடியும். இது அவர்களின் சேமிப்பையும், குடும்பப் பொருளாதாரத்தையும் உயர்த்தும்.
தற்போது ஈ ஸ்கூட்டர் மானியத் திட்டம் வெற்றிகரமாகத் தொடங்கப்பட்டுச் செயல்பாட்டில் இருந்தாலும், மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் ஆட்சி மாற்ற சூழல்களால், இத்திட்டம் தடையின்றித் தொடருமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. எனினும், இந்த திட்டம் முக்கியமான சில நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. கிக் தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகிய இரு முக்கிய காரணங்களுக்காக இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதால், எந்த வித தடையுமின்றி இது தொடரும் என்றும், காலத்துற்கேற்ப இதில் பல ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றங்களும் செய்யப்படலாம் என்றும் அரசியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.