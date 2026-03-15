அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ் - யாருக்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Government Salary For TNEB Employees: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், தமிழக அரசு அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி வருகிறது. பல்வேறு துறை சார்ந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு போன்றவற்றை செய்து வருகிறது. அண்மையில் தான், ரேஷன் கடை ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சம்பளத்தை அதிரடியாக உயர்த்தியது. இதனை தொடர்ந்து, தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க, மாண்புமிகு போக்குவரத்து மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி 01.12.2023 முதல் தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதிய உயர்வு குறித்து ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவினருடன், தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் இதர சங்க நிர்வாகிகளுடன் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இறுதியாக ஊழியர்களுக்கு, 01.12.2023-ம் நாளன்று பெறும் ஊதியத்தில் 6
சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும்.
மேலும், 01.12.2023-ம் நாளன்று, 10 வருடங்கள் பணி முடித்த ஊழியர்களுக்கு பணிப் பலனாக (Service Weightage) 01.12.2023-ம் நாளன்று பெறும் ஊதியத்தில் 3சதவீதம் ஊதிய உயர்வும் வழங்குவது என முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் 01.12.2023 அன்று 10 வருடங்கள் பணி முடித்த அலுவலர்களுக்கு 01.12.2023-ம் நாளன்று பெறும் ஊதியத்தில் 3 சதவீதம் பணிப் பலனாக (Service Weightage) வழங்குவது எனவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.
எவ்வளவு தெரியுமா?
மேலும், அலுவலர்களுக்கு ரூ.3,000 முதல் ரூ.7,000 வரை சிறப்புப்படி வழங்கவும் ஆணையிடப்படுகிறது. மேற்காணும் அறிவிப்பினை தொடர்ந்து, தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் அலுவலர் சங்கம் நிர்வாகிகள் ஆகியோர் 13.03.2026-ம் அன்று தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைவர் முன்னிலையில் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இறுதி கட்ட பேச்சு வார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டப்பட்டது.
இவ்வூதிய உயர்வு மூலம் ஏற்படும் நிலுவைத் தொகை 01.12.2023-ம் நாள் முதல் கருத்தியலாகக் (Notional) கணக்கிட்டு 01.12.2025-ம் நாள் முதல் பணப் பலன்கள் வழங்கவும். மேலும், இடைப்பட்ட காலத்திற்கு அதாவது 01.12.2023 முதல் 30.11.2025 வரை கருணைத் தொகையாக மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.500/- வீதம் கணக்கிட்டு 24 மாதங்களுக்கு வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 01.12.2025 முதல் 28.02.2025 வரை வழங்கப்பட வேண்டிய நிலுவை தொகையினை ஒரே தவணையாக வழங்கவும் முடிவு செய்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வூதிய உயர்வு வாயிலாக, அனைத்து ஊழியர்களும் மற்றும் அலுவலர்களும் பயன் அடைவார்கள் என்பதனை கூடுதலாக தெரிவிக்கப்படுகிறது என தமிழக அரசு அறிவித்த்துள்ளது. சமீபத்தில் தான் ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு சம்பளத்தை உயர்த்தியது.
அதாவது, ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்கள், கட்டுநர்களுக்கான முதல் ஓராண்டு தொகுப்பூதியம், ஓராண்டு பணி முடித்தவர்களுக்கான கால முறை ஊதியம் ஆகியவற்றை உயர்த்தியது. இதன் மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 26,000 ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இதனை தொடர்ந்து, தற்போது மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு அதிரடியாக சம்பளத்தை உயர்திதியது. இதனால், ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இருப்பினும், ஆசிரியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம், சம்பள உயர்வு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்டவற்றை கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ