  • குட் நியூஸ்! தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு.. அதிரடி அறிவிப்பு

குட் நியூஸ்! தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Announcement: தூய்மை பணியாளர்களுக்கான தொகுப்பூதியம் ரூ.1,500-லிருந்து ரூ.7376 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 19, 2026, 02:58 PM IST
  • தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு
  • இனி ரூ.7,376 தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும்
  • அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவிப்பு

குட் நியூஸ்! தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Sanitary Workers Salary Hike:  2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் இந்த நேரத்தில் தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தூய்மை பணியாளர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பை தற்போது அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தூய்மை பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் உயர்வு 

சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். சமீபத்தில் கூட, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேலை உணவு இலவசமாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அது செயல்பாட்டிலும் உள்ளது. இந்த நிலையில், தூய்மை பணியாளர்களுக்கான தொகுப்பூதியம் ரூ.1,500-லிருந்து ரூ.7376 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். 

சென்னை கிண்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்த்துறை, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத்துறை இயக்ககம் சார்பாக பேறுசார் குழந்தைகள் நலத்திட்ட (RCH) பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் உயர்த்தி வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டார். அவர்களுக்கு தொகுப்பூதிய ஆணைகளை வழங்கினார். தொடர்ந்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 500, 1000, 1500  ரூபாய் சம்பளத்திற்கு ஆட்கள் இந்த துறைகளில் இருந்தது வியப்பாக உள்ளது. இது மிக பெரிய வருத்தத்திற்கு உரியது.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

இது குறித்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கடந்த சட்டபேரவையில் பேறுசார் குழந்தைகள் நலத்திட்ட பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர்களுக்கான தொகுப்பூதியத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் கேள்வி எழுப்பினார். 1500 ரூபாய் எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் என கேட்டு இருத்தார். அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் ரூ.500, ரூ.1000, ரூ.1500  சம்பளத்தை முடிவு செய்ததார்கள்.  நீண்ட நாட்கள் உங்களை அந்த சம்பளத்தை பணியாற்ற வைத்தது அதிமுக தான் என தெரிவித்தார்.

அப்போது நான் பதில் அளித்தேன் அவர்களுக்கு 5000 ரூபாய் ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தேன். அதனை நிறைவேற்றும் வகையில், தற்போது  பேறுசார் குழந்தைகள் நலத்திட்ட ( RCH ) பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர்களுக்கான தொகுப்பூதியம் 1500 ரூபாயில் இருந்து 7,376 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். 

இதில் 1500 ரூபாய் மத்திய அரசு தருகிறது, 5,876 ரூபாய் மாநில அரசு தர உள்ளது. தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சட்டமன்ற அறிவிப்பில் 5000 வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்த நிலையில் தற்போது கூடுதலாக ரூ.876 உயர்த்தி மாநில அரசு 5,876 ரூபாயும், மத்தி அரசு ரூ.1500 வழங்கி வருவதை சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.7,376 ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த தொகுப்பயூதியும் முடிவு இல்லை தொடக்கம். 

அதே போல சித்தா  மருத்துவர்கள், பல் மருத்துவர்கள், தாய் சேய் அலுவலர்கள், செவிலியர்கள், பெண் துணை செவிலியர்கள், பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்கள் இப்படி இந்த துறையில் அனைவருக்கும் ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்கி உள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க:  பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

