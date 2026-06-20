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தமிழக அரசின் ரூ.4,000 மானியம்: யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்

TN Govt. Scheme: காவிரி நீர்வரத்து குறைவு, மேட்டூர் அணை திறப்பில் தாமதம் ஆகிய பல காரணங்களால் இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி நடக்குமா என்ற கவலையில் இருந்த விவசாயிகளின் கவலையை நீக்கி நெல் சாகுபடியை ஊக்கபடுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு இரு சிறந்த நடவடிகையை எடுத்துள்ளத்து.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:02 PM IST
தமிழக அரசின் ரூ.4,000 மானியம்: யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்
Image Credit: TN Government Scheme for Farmers (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தமிழக அரசின் ரூ.4,000 மானியம்: யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இந்த ஆவணங்கள் போதும்
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