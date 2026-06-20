/தமிழக அரசின் ரூ.4,000 மானியம்: யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்

Tamil Nadu Government Scheme: குறுவை நெல் சாகுபடி விவசாயிகளுக்காக தமிழக அரசு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. 'குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம்' மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.4,000 வரை மானிய உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார் போன்ற சில ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தே இந்த தொகையை பெறலாம்.
காவிரி நீர்வரத்து குறைவு, மேட்டூர் அணை திறப்பில் தாமதம் ஆகிய பல காரணங்களால் இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி நடக்குமா என்ற கவலையில் இருந்த விவசாயிகளின் கவலையை நீக்கி நெல் சாகுபடியை ஊக்கபடுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு இரு சிறந்த நடவடிகையை எடுத்துள்ளத்து.
நெல் சாகுபடியை தடையின்றி ஊக்குவிப்பதும், விளைச்சலை பாதுகாப்பதுமே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல், தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களிலும் நெல் சாகுபடி கட்டமைப்பை அதிகப்படுத்த இந்த திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் முக்கிய இரு உதவிகள் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும்:
குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் நன்மைகளை பெற விரும்பும் விவசாயிகள் தங்களது பகுதிக்கு உட்பட்ட வேளாண்மை அலுவலகத்தில் முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு அவர்கள் தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து இதன் நன்மைகளை பெறலாம்.
பொதுவாக பருவமழை தாமதமானால் அதன் பாதிப்பு விவசாயிகள் மீது அதிகமாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு பருவமழை தாமதத்தின் காரணமாக காவிரி நீர்வரத்து குறைந்ததுள்ளது. இதனால் குறிப்பிட்ட தேதியில் மேட்டூர் அணையை திறக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக கால்வாய் நீரை நம்பியிருந்த விவசாயிகள் பாதிப்புக்கு உள்ளாக வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இந்த இழப்பை ஓரளவுக்கு ஈடுகட்ட இந்த சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது.
இந்த உதவித்தொகை மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் மாறுபடலாம். ஆகையால், விவசாயிகள் அந்த மாவட்ட வேளாணமை அதிகாரியிடம் செயல்முறையை கேட்டு தெரிந்துகொள்வது நல்லது.
தமிழக அரசின் இந்த விவசாயிகள் ஆதரவு உதவித் தொகை விவசாயிகளுக்கு பல வகைகளில் உதவியாக இருக்கும். பருவமழை தாமதம் காரணமாக ஏற்படும் தாமதத்தால் வரும் இடையூறுகளை சமாளிக்க இது கை கொடுக்கும். சாகுபடி செலவை குறைத்து, நவீன தொழில்நுட்ப முறைகளின் ஆதரவையும் இந்த திட்டம் விவசாயிகளுக்கு பெற்றுத் தரும்.