பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 10 லட்சம் பிணையில்லா கடன், மானியம் உண்டு

Tamil Nadu Government Scheme: தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சியுடன் கூடிய வங்கிக்கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் சென்னை, கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டு பெண்கள் இந்த அருமையான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அடுத்து வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு இலட்சம் மகளிரை தொழில் முனைவோராக உயர்த்திடும் பெருந்திட்டம் ”தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம்” என்ற திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு 2025-26 ஆண்டில் செயல்படுத்த அரசு ஆணை எண்.51, கு.சி.ந.. துறை நாள் 25.08.2025 மூலம் ஆணையிட்டுள்ளது.
பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் பிணையில்லா கடன்
இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் வசித்து வரும் 18 வயது முதல் 55 வயது குட்பட்ட மகளிர் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்களை துவங்க அதிகபட்சமாக ரூ.10 இலட்சம் வரை 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்சம் ரூ.2.00 இலட்சம்) வங்கிக்கடன் பெற்று தொழில் துவங்கலாம். பயனாளியின் சொந்த முதலீடாக திட்ட மதிப்பில் 5 சதவீதம் செலுத்தி 95 சதவீதம் வங்கிக்கடனாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். பயனாளிகள் வங்கிக்கு பிணையம் வழங்க தேவையில்லை.
என்னென்ன தொழில்கள் செய்யலாம்?
தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் மக்கும் பொருட்கள் தயாரிப்பு, விவசாய உற்பத்தி கழிவுகளில் (தவுடு, வைக்கோல்) இருந்து பொருட்கள் தயாரித்தல், தென்னை நார்மூலம் தயாரிக்கப்படும் செடி வளர்க்கும் தொட்டிகள், காகித கழிவுகளிலிருந்து பென்சில் தயாரித்தல், ஆடை வடிவமைப்பு, அலங்கார அணிகலன்கள் தயாரிப்பு, கண்ணாடி ஒவியம், கண்ணாடி பொருட்கள் தயாரிப்பு, பட்டு நூல் அணிகலன் தயாரிப்பு, குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையம், வீட்டில் தயார் செய்யும் உணவுப்பொருட்கள், யோகா நிலையம், வளர்ப்பு பிராணி பராமரிப்பு நிலையம், உடற்பயிற்சி நிலையம், சலவை நிலையங்கள், அழகு நிலையம், மெகந்தி மற்றும் டாட்டூ நிலையம், சத்து மாவு உருண்டைகள் தயாரிப்பு, சத்து மாவு சார்ந்த பேக்கரி உணவுபொருட்கள் தயாரிப்பு, தானிய வகைகளில் தயார் செய்யும் ஐஸ்கிரிம், எலுமிச்சை எண்ணெய் தயாரிப்பு, வெட்டி வேர் எண்ணெய்
தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடன்பெற்று வழங்கப்படும்.
பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்து வங்கியில் கடன் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு 3 நாள் தொழில் முனைவோர் பயிற்சியும், தேவையின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் திறன் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக்கடன் பெற விரும்பும் மகளிர் தொழில் முனைவோர்கள் www.msmeonline.tn.gov.in/twees என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க கல்வித்தகுதி மற்றும் வருமான உச்ச வரம்பு ஏதும் இல்லை. குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவர் மட்டுமே இத்திட்டத்தில் பயன் பெறலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
கலைஞர் வினைத்திட்டத்தில்(KKT) பயன் பெற்ற மகளிர் பயனாளிகள் தங்களது தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கு இத்திட்டத்தில் மீண்டும் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம். இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கும் போது ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, சாதி சான்றிதழ், திட்ட அறிக்கை, விலைப்புள்ளி பட்டியல் (ஜிஎஸ்டி எண்ணுடன்), பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், வங்கி கணக்கு புத்தகம், சிறப்பு பிரிவினர் எனில் அதற்கான சான்றிதழ் ஆகியவற்றை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
மானியம் எப்போது கிடைக்கும்?
விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்முகத்தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டவுடன் ஏற்புடைய வங்கிக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும். வங்கியின் கடன் ஒப்புதல் பெற்ற பின்பு தொழில்முனைவோர் பயிற்சிக்கு அனுப்பப்பட்டு, பயிற்சி முடிந்தவுடன் அதற்கான சான்றிதழை வங்கியில் சமர்ப்பித்து கடன் பட்டுவாடா பெறலாம். வங்கியில் கடன் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டவுடன் பயனாளிகளுக்கு மானியம் விடுவிக்கப்படும். எனவே, இந்த அரிய வாய்ப்பினை மகளிர் பயன்படுத்தி தங்களது வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாவட்ட தொழில் மையத்தை நாடுங்கள்
