  ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு சான்றிதழ், பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை - ஹேப்பி நியூஸ்

ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு சான்றிதழ், பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை - ஹேப்பி நியூஸ்

Scholarship : ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு சான்றிதழ் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை குறித்து வெளியாகியிருக்கும் முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:08 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு
  • ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு சான்றிதழ் வழங்கும் தேதி
  • பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் தொகை

ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு சான்றிதழ், பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை - ஹேப்பி நியூஸ்

Scholarship : ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு சான்றிதழ் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ள நிலையில், பள்ளி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பான அறிவிப்புகளும் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு

தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு, மே மற்றும் ஜூன் 2025 மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் விநியோகம் தொடர்பான அறிவிப்பு. மே மற்றும் ஜூன்2025-ல் நடைபெற்ற முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வெழுதிய பயிற்சி மாணவர்கள் மற்றும் தனித்தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண்/பட்டயச் சான்றிதழ்கள் 01.12.2025 (திங்கட்கிழமை) முதல் விநியோகிக்கப்படும். பயிற்சி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற நிறுவனத்திலும், தனித்தேர்வர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்திலும் (DIET) மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி உதவித் தொகை

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டிருக்கும் மற்றொரு அறிவிப்பில், தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு, ஜனவரி -2026-க்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. 2025-2026-ம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள், 2026 ஜனவரி மாதம் 10 –ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) அன்று நடைபெறவுள்ள தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் திட்டத் தேர்விற்கு (NMMS) விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் திட்டத்தின் கீழ் படிப்புதவித் தொகை எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. உதவித் தொகை வழங்க மாணவர்களைத் தெரிவு செய்யும் பொருட்டு NMMS தேர்வு அனைத்து வட்டார அளவில் (Block Level) தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு 10.01.2026 (சனிக்கிழமை) அன்று நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்விற்கான வெற்று விண்ணப்பங்களை 12.12.2025 முதல் 15.12.2025 வரை இத்துறையின் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக பதிவிறக்கம் (Download) செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் Online கட்டணத் தொகை ரூ.50/- சேர்த்து, தாம் பயிலும் பள்ளித் தலைமையாசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 20.12.2025. காலஅவகாசம் நீட்டிக்கப்படமாட்டாது. மேலும், www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கூடுதல் விவரங்களை அறியலாம்.

செங்கல்பட்டு மாணவர்களுக்கு அறிவிப்பு

இதேபோல், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவ மாணவியர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 1-5ம் வகுப்பு பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.2000-ம், 6-8ம் வகுப்பு பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.6000-ம், 9-12ம் வகுப்பு பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.8000-ம், பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.12,000-ம், தொழிற்கல்வி மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ. 14000-ம் வருடாந்திர உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 

மேலும், வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை 9-12ம் வகுப்பு பயிலும் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.3000-ம், இளங்கலைப் பட்டம் பயிலும் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.5000-ம், தொழிற்கல்வி மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் பயிலும் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு ரூ.6000-ம் வாசிப்பாளருக்கு வழங்கப்படும். 

இவ்வுதவித்தொகை பெற அரசு இ-சேவை மையங்களில் மாற்றுத்திறன் தேசிய அடையாள அட்டை, தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள (UDID CARD) மருத்துவச் சான்று, ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, புகைப்படம் -1, கல்வி பயிலும் பள்ளி தலைமையாசிரியர், கல்லூரி முதல்வரிடமிருந்து பெறப்படும் 2025-2026-ம் நிதியாண்டிற்கான கல்விச்சான்று (BONAFIDE CERTIFICATE) போன்றவற்றை அரசு இ-சேவை மையத்தில் பதிவேற்றம் செய்து உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

பிஎம் யஷஸ்வி கல்வி உதவித்தொகை

அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் தொழிற் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட, சீர்மரபினர் பிரிவு மாணவ, மாணவியருக்கு பிரதம மந்திரி பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகை (PM YASASVI Postmatric Scholarship) பெற இம்மாதம் இறுதி, அதாவது டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

1. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு பயிலும் பிசி, எம்பிசி, சீர்மரபினர் வகுப்பு மூன்றாண்டு மாணவ/மாணவியருக்கு எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

II. இளங்கலை (தொழிற்படிப்பு), முதுகலை, பாலிடெக்னிக், போன்ற பிற படிப்பு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2,50,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

2) விண்ணப்பிக்கும் முறை:

2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் மேற்படி கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்திற்கு, மாணவ/மாணவியருக்கு கல்லூரி மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள UMIS (University Management Information System) எண் மூலம் https://umis.tn.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது.

மாணக்கர்கள் தாங்கள் பயிலும் கல்லூரியில் கல்வி உதவித் தொகைக்கென உள்ள ஒருங்கிணைப்பு அலுவலரை (Institution Nodal Officer) அணுகி. https://umis.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

4) கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரை, அலுவலக நேரங்களில் அணுகி விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

