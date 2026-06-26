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மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர்.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பால் சர்ச்சை

பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம்பெறும் என்ற அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் அறிவிப்பு சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:24 PM IST
மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர்.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பால் சர்ச்சை
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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