/மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர்.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பால் சர்ச்சை

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சாதி அடையாளம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அடங்கிய புதிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ள தகவல் தற்பொழுது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முதற்கட்டமாக 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பெயர், முகவரி, சாதி, ரத்த வகை மற்றும் இதர முக்கியத் தரவுகளுடன் இந்த அட்டை விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.
கோபிசெட்டிபாளையத்தில் இன்று (ஜூன் 26) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இதுகுறித்துக் கூறியதாவது, பள்ளி மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாதி சான்றிதழ் பெறுவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை தவிர்ப்பதற்காக இந்த புதிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாணவர்களுக்கு பிரத்யேக அடையாள அட்டை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் இதற்கான பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த அடையாள அட்டையில் மாணவர்களின் முகவரி, சாதிச் சான்றிதழ் விவரம், ரத்த வகை, தனிநபர் அடையாள ஆவண விவரங்கள் மற்றும் தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட அனைத்து தரவுகளும் இணைக்கப்படும். 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு முதற்கட்டமாக இந்த அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன என கூறினார்.
பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையிலேயே சாதி பெயர் இடம்பெறும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருப்பது தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களுக்கும், பரபரப்பிற்கும் உள்ளாகியுள்ளது.