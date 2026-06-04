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மாஸ் காட்டும் CM விஜய்... 8,200 பேருக்கு வேலை... தமிழ்நாடு அரசு - L&T ஒப்பந்தம்

Tamil Nadu Government L&T MoU : தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் L&T நிறுவனம் இடையே சுமார் ரூ.18 ஆயிரத்து 600 கோடியில் மூன்று திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ள உள்ளன. இந்நிலையில், தொழில்துறை சார்ந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது. இதில் 8200 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:46 PM IST
மாஸ் காட்டும் CM விஜய்... 8,200 பேருக்கு வேலை... தமிழ்நாடு அரசு - L&T ஒப்பந்தம்
Image Credit: Image Credit : Tamil Nadu Government L&amp;T MoU | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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