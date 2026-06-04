/மாஸ் காட்டும் CM விஜய்... 8,200 பேருக்கு வேலை... தமிழ்நாடு அரசு - L&T ஒப்பந்தம்

Tamil Nadu Government L&T MoU : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 4) தலைமைச் செயலகத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொறியியல், கட்டுமானம், உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுமங்களில் ஒன்றான லார்சன் & டூப்ரோ லிமிடெட் (Larsen & Toubro) நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் எஸ். என். சுப்ரமண்யன் சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.
தமிழ்நாட்டில் இந்நிறுவனம் தொடர்ந்து முதலீடுகள் மேற்கொண்டு தொழில் துறையில் வலுவான தடம் பதித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பரவலாகவும், வெவ்வேறு துறைகளில் மேலும் 18,600 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 8,200 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் மூன்று திட்டங்கள் அமைக்க முன்வந்துள்ளதையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது பாராட்டைத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் இந்நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கு மாநில அரசின் முழுமையான ஒத்துழைப்பும், ஆதரவும் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார். இந்த சந்திப்பில், L&T நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் மூன்று திட்டங்கள் மேற்கொள்வதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில், தமிழ்நாடு அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று (4.6.2026) தலைமைச் செயலகத்தில்,— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 4, 2026
லார்சன் & டூப்ரோ (Larsen & Toubro) லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கும் தமிழ்நாடு அரசிற்கும் இடையே, 18,600 கோடி ரூபாய் உறுதியளிக்கப்பட்ட முதலீட்டில் 8,200 நபர்களுக்கு… pic.twitter.com/3y9sod7EtI
|மாவட்டம்
|முதலீடு
|திட்டத்தின் பெயர்
|வேலைவாய்ப்பு
|காஞ்சிபுரம்
|ரூ.15,000 கோடி
|தகவல் தரவு மைய விரிவாக்கம்
|500 பேருக்கு வேலை
|கோயம்புத்தூர்
|ரூ.2,500 கோடி
|மின்னணுப் பொருள்கள், மின்னணு அமைப்புகள் உற்பத்தி திட்டம்
|2000 பேருக்கு வேலை
|திருவள்ளூர்
|ரூ.1,100 கோடி
|காட்டுப்பள்ளி L&T கப்பல் கட்டும்தளம் விரிவாக்கத் திட்டம்
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5700 பேருக்கு வேலை
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில், "2036ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை 1.5 டிரில்லியன் டாலராக உயர்த்த வேண்டும் என்ற தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் லட்சிய இலக்கினை எய்துவதற்கான முயற்சியின் மைல் கல்லாக அமைந்துள்ள பல்துறை சார்ந்த இம்முதலீடுகளின் மூலம், மாநிலத்தில் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுச் செயல்பாடுகள் வளர்ச்சி பெறுவதுடன், மின்னணுவியல் உற்பத்தி சூழலமைப்பு மேம்படும்.
காட்டுப்பள்ளி திட்டம், கடலோர காற்றாலை கட்டுருவாக்கத் தொழிலுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பைக் கொண்டுவரும். இத்திட்டங்கள் செயலாக்கப்படுவதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு பெரிய அளவிலான நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதுடன் மாநிலத்தின் பொருளாதாரமும் மேம்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர், தொழில் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முதல் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு ஆட்சியமைத்த பின்னர் முதல்முறையாக அமைச்சரவை நாளை (ஜூன் 5) கூடுகிறது. இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ஒப்புதல் அளிக்கப்படலாம்.