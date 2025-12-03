English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • ஹேப்பி நியூஸ்.. திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழாவுக்காக 230 ஸ்பெஷல் பேருந்துகள்

ஹேப்பி நியூஸ்.. திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழாவுக்காக 230 ஸ்பெஷல் பேருந்துகள்

Special Buses For Tiruvannamalai Maha Karthigai Deepam: திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவில் கலந்து கொள்ளும் பக்தர்களின் வசதிக்காக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் வேலூர் மண்டலம் சார்பில் 230 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:26 PM IST
  • சிறப்புப் பேருந்து வசதி
  • வேலூரில் பக்தர்கள் கூட்டம்
  • பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

ஹேப்பி நியூஸ்.. திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழாவுக்காக 230 ஸ்பெஷல் பேருந்துகள்

Tamil Nadu Government Special Bus: பிரசித்திபெற்ற அண்ணாமலையார் கோவில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, இன்று (மாலை 6 மணிக்கு) 2668 அடி உயரமுள்ள அண்ணாமலை மலைமீது மகா தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. இதனைக் காணவும், மலையைச் சுற்றி கிரிவலம் செல்லவும் தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்குச் சென்றுகொண்டிருக்கிறார்கள்.

சிறப்புப் பேருந்து வசதி

வேலூர் மண்டலம்: பக்தர்களின் வசதிக்காக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் வேலூர் மண்டலம் சார்பில் 230 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

இயக்கம்: இந்தப் பேருந்துகள் இன்றும் நாளையும் (தொடர்ந்து) இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.

வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம்: இங்கிருந்து மட்டும் 100 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளும் வழக்கம் போல் செயல்படுகின்றன.

வேலூரில் பக்தர்கள் கூட்டம்

வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் திருவண்ணாமலை செல்வதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குவிந்து வருகின்றனர். ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் வழியாக வரும் ஆந்திர மாநிலப் பக்தர்களும் வேலூரில் இறங்கி, இங்கிருந்து இயக்கப்படும் சிறப்புப் பேருந்துகளில் ஏறி திருவண்ணாமலைக்குச் செல்கின்றனர். ஆந்திராவில் இருந்தும் வேலூர் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு 200-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

திருவண்ணாமலைக்குச் செல்லக்கூடிய பக்தர்களைப் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைப்பதற்காக, வேலூர் பேருந்து நிலையத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா:

திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெறும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, உலகப் புகழ்பெற்ற விழாக்களில் ஒன்றாகும். இது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலையில், சிவன் நெருப்பின் ரூபமாக (ஜோதிப் பிழம்பாக) காட்சி தந்த நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் விதமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை மகா தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சங்கள்:

அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலுக்குப் பின் உள்ள 2,668 அடி உயரமுள்ள அண்ணாமலை உச்சியில் மிகப் பிரமாண்டமான தீபம் ஏற்றப்படும். ஐதீகம்: சிவனே அக்னி ரூபமாக, அடி முடி காண முடியாத ஜோதிப் பிழம்பாக காட்சியளித்த தத்துவத்தை உணர்த்தும் நிகழ்வே இந்த மகா தீபம். இந்த ஜோதியைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மலையைச் சுற்றியும், கிரிவலப் பாதையிலும் திரள்வர்.

திருவண்ணாமலை கிரிவலம்:

தீபத் திருவிழாவின்போது பௌர்ணமி கிரிவலம் செல்வது மிகவும் விசேஷமாகக் கருதப்படுகிறது. இலட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் 14 கிலோமீட்டர் தூரமுள்ள கிரிவலப் பாதையில் வலம் வருவர்.

Tamil Nadu government Special 250 Bus Tiruvannamalai maha karthigai deepam maha karthigai deepam Karthigai Deepam

