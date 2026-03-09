English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10ஆம் படித்தவரா? ரூ.70,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்காது!

10ஆம் படித்தவரா? ரூ.70,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்காது!

Tamil Nadu Jobs Latest: தமிழ்நாடு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை ஆணையரக வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:46 PM IST

Tamil Nadu Jobs Latest: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாகவும், துறை வாரியாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழ்நாடு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை ஆணையரகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

பணி குறித்த விவரம்

எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும். ஆணையரகம், சென்னை-2, அரசு மைய அச்சகம், சென்னை-1 மற்றும் அரசு கிளை அச்சகங்கள் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் அலகுகளில் காலியாக உள்ள உதவி ஆப்செட் மிஷின் (Assistant Offset Machine Technician), இளநிலை மின்வினைஞர்(Junior Electrician), இளநிலை கம்மியர்(Junior Mechanic)மற்றும் பிளம்பர் கம் எலக்ட்ரீஷியன்(Plumber cum Electrician) ஆகிய பதவிகளின் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 08.04.2026 அன்று பிற்பகல் 5.30 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பணிநியமனம் முற்றிலும் தற்காலிகமானது.

தமிழ்நாடு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை ஆணையரக துறையில் உதவி ஆப்செட் மிஷின் டெக்னிஷியன் பணிக்கு  பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியில் டிப்ளமோ அல்லது litho offset machine டெக்னிக்கல் டிரேட் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் ஓராண்டு அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். டெக்னிக்கல் டிரேட் படித்தால் மூன்று ஆண்டு அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

இளநிலை மின்வினைஞர் பணிக்கு  10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு அப்ரெண்டீஸ் பயிற்சி பெற்றிருக்கலாம். அல்லது என்ஜினியரிங் துறையில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.  

இளநிலை கம்மியர் பணிக்கு  10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் டெக்னிக்கல் டிரெட் படித்திருக்க வேண்டும்.  அல்லது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் துறையில் டிப்ளமோ படித்திருக்க வேண்டும். பிளம்பர் கம் எல்க்ட்ரீஷியன் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு மற்றம் பிளம்பர் துறையில் ஐடிஐ மற்றும் டெக்னிக்கல் டிரெட் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். 

வயது, மாத சம்பளம்

மேற்கண்ட அனைத்து பணிகளக்கும் 18 வயது 32 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியலின, பழங்குடி பிரிவினர் 18 வயது முதல் 37 வயது வரை இருக்க வேண்டும். எம்பிசி பிரிவனர் 18 வயது முதல் 35 வயது வரை இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  தமிழ்நாடு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையில்  காலிப் பணியிடங்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.71,900 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிகளுக்கு எழுத்துத் தேர்வு, திறனறி தேர்வு, நேர்காணல் மூலம் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

முக்கிய அறிவிப்பு

இந்த காலிப்பணியிடங்களின் மாறுதலுக்குட்பட்டது. தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையானது பதவிகளுக்கான தற்காலிகமானது. இத்தெரிவிற்கு நடைமுறையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்விற்குப் பின்பற்றப்படும் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் இனசுழற்சி முறை ஒட்டு மொத்த நியமனத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். மேற்குறிப்பிட்ட காலிப்பணியிடங்களில் பெண்கள், ஆதரவற்ற விதவைகள், முன்னாள் இராணுவத்தினர், தமிழ் வழியில் பயின்றோர். மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கான இட ஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ள அரசு ஆணைகள் மற்றும் அரசு விதிகளின்படி பின்பற்றப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

stationeryprinting.tn.gov.in  என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். மேற்கண்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான மாதிரி விண்ணப்பங்கள் பதவி வாரியாக தனித்தனியே இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

மேலே கூறிய தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்விச் சான்றிதழ்கள், அனுபவச் சான்றிதழ் (உதவி ஆப்செட் மிஷின் டெக்னீஷியன் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மட்டும்), மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ், முன்னுரிமைக்குரிய (Priority) சான்றிதழ், தமிழ் வழிக் கல்வி(PSTM) சான்றிதழ், வயதுக்குரிய சான்றிதழ், முகவரிக்கான சான்றிதழ் மற்றும் இதர தகுதிகளுக்கான சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களின் சுய சான்றிட்ட நகல்களுடன் விண்ணப்பத்தினை பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் இணைத்து 08.04.2026 மாலை 05.30 மணிக்கு முன்பாக இந்த அலுவலகத்தில் கிடைத்திடுமாறு கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஆணையர், எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை, ஆணையரகம், 110, அண்ணா சாலை,  சென்னை-2 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வெளுக்கப்போகும் மழை! வானிலை அப்டேட்

மேலும் படிக்க: வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

