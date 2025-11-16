ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையம்... தமிழ்நாடு அரசின் எடுத்த வைத்த அடுத்த ஸ்டெப் - புது அப்டேட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hosur International Airport: ஓசூர் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் ஜெட் வேகத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தொழில்நுட்ப ரீதியில் அனைத்து ஆவணங்களையும் தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு சமர்பித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:49 PM IST

Hosur International Airport Latest News Updates: தமிழ்நாடு - கர்நாடக மாநில எல்லையான, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள நகரம், ஓசூர். ஓசூர் நகரம் பெங்களூரு நகரில் இருந்து ஒரு மணிநேரத்தில் பயணிக்கும் தூரத்தில்தான் இருக்கிறது. மேலும், ஓசூர் நகரம் பெரும் தொழில் நிறுவனமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், அங்கு சர்வதேச விமான நிலையம் கொண்டுவரவும் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

Hosur International Airport: வந்தது லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு அமைக்கும் இந்த ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் முதற்கட்ட பணிகள் ஜெட் வேகத்தில் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஓசூர் விமான நிலையம் குறித்து முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, விமான நிலையத்தின் சைட் கிளையரன்ஸ்க்காக, விமானப் போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்திற்கு தமிழக அரசு விண்ணப்பத்தை அனுப்பியுள்ளது என தகவல்கள் கூறப்பட்டது. இதன்மூலம், முதல்கட்ட ஒப்புதலை பெறும் நடவடிக்கை தொடங்கியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம், ஓசூரில் எந்த இடத்தில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் என்பது தமிழக அரசின் சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது என கூறப்படுகிறது.

Hosur International Airport: சூளகிரி பகுதியில் புதிய விமான நிலையம்

ஓசூரில் பேரிகை, பாகலூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள சூளகிரி என்ற தாலுகாவில் விமான நிலையத்திற்கான போதிய இடம் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. சூளகிரி பகுதியின் சமதள நிலப்பரப்பும், வான் பரப்பில் எவ்வித தடைகள் இன்றி பறக்கும் சூழல் போன்றவை சாதகமாக இருக்கும் என்பதால் இந்த இடம் தேர்வாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படும்பட்சத்தில், சுமார் 3 கோடி பயணிகளை கையாளும் வகையில், இது திறன் கொண்டதாக அமையும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Hosur International Airport: 2வது முறையாக விண்ணப்பம்

மேலும், இதுதொடர்பாக, பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகத்திடம் இருந்து வான் பரப்பில் பறப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான விலக்கை அளிக்குமாறும் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதுவரை விலக்கு எதுவும் அளிக்கப்படவும் இல்லை, அதற்கு சாதகமான சூழலும் கைக்கூடி வரவில்லை. கடந்த ஜூன் மாதம் பாதுகாப்பு துறையிடம் தமிழ்நாடு அரசு விண்ணப்பித்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவது முறையாகவும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

ஓசூரில் ஏற்கெனவே அமைந்துள்ள இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில்தான், விமானங்களை இயக்கி சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, இதற்கு அருகில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படும்பட்சத்தில், இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் விமானங்கள் உடன் பயணிகள் விமானங்கள் பறப்பதில் நெருக்கடி சிக்கல் எழுந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனாலேயே, வான் பரப்பில் பறப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளை விலக்கக் கோரியதற்கு, பாதுகாப்புத் துறை ஒப்புதல் அளிக்க காலதாமதம் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Hosur International Airport: ஒப்புதல் வர தாமதமாகும்..

இந்நிலையில், தொழில்நுட்ப ரீதியில் அனைத்து ஆவணங்களையும் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் மத்திய அரசிடம் சமர்பித்திருக்கிறார். பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடம் இருந்து இதற்கு ஒப்புதல் வர இன்னும் 6 மாதங்களுக்கு மேலாகும் என்றும் தகவல் கூறுகின்றன. அதன்பிறகே, விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக கொள்கை ரீதியிலான ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பம் அனுப்பப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Hosur International Airport: எப்போது வரும் ஓசூர் விமான நிலையம்?

பெங்களூருவின் கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு புதிதாக எவ்வித விமான நிலையமும் அமைக்கப்படக் கூடாது என மத்திய அரசுடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையத் திட்டத்தை உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு வரும் வகையில் முன்னெடுக்க இயலாது என்றும் கூறபப்டுகிறது. மத்திய அரசின் ஒப்பந்தம் காலாவதியாக இன்னும் 8 ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதால், அதுவரை கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு அருகே புதிய விமான நிலையங்களை அமைக்க இயலாது என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே அதுவரை, விமான நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு, மத்திய அரசின் ஒப்பந்தம் முடிந்த பின்னர் அதை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா அல்லது இதர்கு மாற்று வழி ஏதேனும் உள்ளதா என்பது இனி வரும் நாள்களில் தெரியவரும் என கூறப்படுகிறது.

