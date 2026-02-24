+2 படித்தவரா? மாதம் ரூ.70,000 சம்பளத்தில் சூப்பர் வேலை.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Tahdco Hotel Management Course: தமிழக அரசு இளைஞர்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பொருளாதார ரீதியாகவும், சமூக ரீதியாகவும் நலிவடைந்து இருக்கும் ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்காக தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவர்களுக்கு இலவச பயிற்சியுடன், வேலைவாய்ப்பு வழங்குகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் படிப்பு
அதன்படி, 12ஆம் வகுப்பு ஆதிதிராவிட, பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) பனிரெண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணாக்கர்களுக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிட்யூட்டியில் இளங்கலை அறிவியல் (B.Sc- Hospitality & Hotel Administration) பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்து படித்திட விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக பணிவிண்ணப்பம் வழங்கி முடித்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) சார்பில் தேசிய ஹோட்டல் மேலாண்மை கவுன்சில் இணைந்து நடத்தும் (NCHM JEE–2026) மூலம் B.Sc (Hospitality & Hotel Administration) ஹோட்டல் மேலாண்மைக்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று பயிலும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சென்னை தரமணியில் உள்ள Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition என்ற நிறுவனம் ISO 9001 2015 தரச்சான்று பெற்ற நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் மத்திய அரசின் சுற்றுலா துறையின் கீழ் அமைந்துள்ள ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம். மேலும் இந்நிறுவனம் சார்ந்த American Council of Business அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள Lycee Nicolas Appert Catering நிறுவனத்தில் பயிற்சியுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
Hotel Management Institute Survey 2022–ன்படி உலகளாவிய மதிப்பீட்டில் இரண்டாவது இடம் பெற்றுள்ளது. CEOWORLD MAGAZINE நடத்திய உலகளாவிய சிறந்த விருந்தோம்பல் மற்றும் ஹோட்டல் மேலாண்மைகளில் உலகளாவிய புகழ்பெற்ற இடத்தில் இந்நிறுவனம் இடம் பெற்றுள்ளது.
யாரெல்லாம் சேரலாம்?
மேற்கண்ட நிறுவனத்தில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவர்களும், 12ஆம் வகுப்பில் 45 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். குடும்ப வருமானம் ஆண்டிற்கு ரூ.3 லட்சத்திற்கு இருக்க வேண்டும். தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) சார்பில் தேசிய ஹோட்டல் மேலாண்மை கவுன்சில் இணைந்து நடத்தும் (NCHM JEE–2026க்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய கடைசி தேதி 25.03.2026 ஆகும். இத்தேர்வானது 25.04.2026 அன்று இணையதளம் வழியாக நடைபெறும் இத்தேர்வினை பற்றிய மேலும் விவரங்கள் மற்றும் பதிவு செய்ய http://exams.nta.nic.in/nchm-jee/ என்ற இணையதளத்தில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த படிப்பிற்கான செலவினம் தாட்கோவால் ஏற்கப்படும். மேலும், இப்படிப்பின தாட்கோ மூலமாக பயில tahco.com என்ற இணையதளம் முகவரியில் பதிவு செய்ய வேண்டும். இப்படிப்புகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் பட்சத்தில் தங்கள் திறமையின் அடிப்படையில் நட்சத்திர விடுதிகள், உயர்தர உணவகங்கள், விமானத்துறை, கப்பல் துறை மற்றும் சேவை துறை சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணியிட வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். ஆரம்ப கால மாத ஊதியமாக ரூ.25,000 முதல் ரூ.35,000 வரை பெறலாம். பின்னர் திறமைகேற்ப ரூ.50,000 முதல் ரூ.70,000 வரை பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் மாத ஊதியமாக பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
