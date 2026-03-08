8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு வேலை! மாதம் ரூ.62,000 சம்பளம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Tamil Nadu Government Job: தமிழக அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் பேர் காத்திருக்கின்றனர். கைநிறைய சம்பளம், நிரந்தர வேலை, சலுகைகள் போன்றவை இருப்பதால் எப்படியாவது அரசு வேலையில் சேர பலரும் காத்திருக்கின்றனர். அதற்கு ஏற்ற வகையில், தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாகவும், துறை ரீதியாகவும் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனத்தில் வேலை
தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனம் (டான்சி) சென்னை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள 4 (நான்கு) ஓட்டுநர்கள் மற்றும் 7 (ஏழு) அலுவலக உதவியாளர்கள் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. ஓட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் 01.03.2026 காலை-10.00 மணியிலிருந்து 31.03.2026 மாலை 05.00 மணி வரை நேரிலோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ விண்ணப்பம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் தாரளமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித்தகுதி, சம்பளம் என்ன?
சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனத்தில் (டான்சி) காலியாக உள்ள 4 ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில், பட்டியலின வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம் அல்லாத), பொதுப்பிரிவில் என தலா ஒன்று நிரப்பப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநர் பணிக்கு வயது வரம்பானது 18 வயது முதல் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், இருசக்கர வாகனம் வைத்திருக்க வேண்டும். அதற்கான ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.62,000 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனத்தில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு மொத்தம் 7 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இதில் பொதுப்பிரிவு, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பிற்கு தலா இரண்டு இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம் அல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்), பட்டியலின வகுப்பினர், பட்டியலின வகுப்பினர் (அருந்ததியர்) வகுப்பிற்கு தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 5 ஆண்டுகள் இந்த பணியில் அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 18 வயது முதல் 37 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.15,700 முதல் ரூ.50,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு சிறுதொழில் நிறுவனத்தில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் நிறுவனம் எண் 28, திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை - 600032 என்ற முகவரிக்கு அலுவலக நேரத்தில் சென்று விண்ணப்பங்களை பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது tansi.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க எந்த கட்டணமும் இல்லை. விண்ணப்ப படிவத்தை மார்ச் 31ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் நேரிலோ, தபால் மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டும். இந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். எனவே, 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க: பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: டிஆர்பி தேர்வில் 15 சிறப்பு மதிப்பெண்கள்
மேலும் படிக்க: ஆசிரியர் காலிப் பணியிடம் அறிவிப்பு - டெட் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க; 4 நாட்களுக்கு பொளக்கும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை மையம் அலர்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ