ஆசிரியர் காலி பணியிடம்! மாதம் 1.25 லட்சம் சம்பளம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Job : ஆசிரியர் காலிப் பணியிடம் மற்றும் கணிணி உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். அயல்நாடுகளில் தற்காலிக கலை ஆசிரியர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அயலகத் தமிழர் தினம் 2025 விழாவில் அயலகத் தமிழர் வாழும் பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் சங்கங்களுடன் இணைந்து தமிழ் மொழியையும், தமிழ்க் கலைகளையும் நேரடியாக கற்றுத்தர ஆசிரியர்கள் நியமித்திட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அரசாணையினை செயல்படுத்தும் வகையில், தமிழ் இணையக்கல்விக்கழகம் வாயிலாக தமிழ் ஆசிரியர்களையும், கலை பண்பாட்டுத் துறையின் வாயிலாக கலை ஆசிரியர்களையும் தேர்வு செய்து அளித்திட அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஆசிரியர் வேலை எங்கே?
மியான்மர், இந்தோனேசியா, கம்போடியா, மாலத்தீவு, மொரிஷீயஸ், ரீயூனியன், சீஷெல்ஸ், பிலிப்பைன்ஸ், ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ள மலாவி, உகாண்டா போன்ற நாடுகளில் உள்ள தமிழ்சங்கங்கள் கிராமிய நடன ஆசிரியர்கள் மற்றும் பரதநாட்டிய ஆசிரியர்களை அனுப்பிட கோரியுள்ளனர்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்காண் கலைப் பிரிவுகளை சேர்ந்த ஆங்கிலம் நன்கு எழுத, பேச தெரிந்த 25 வயது நிரம்பிய, தகுதியும் திறமையும் வாய்ந்த கலையாசிரியர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பங்களை கலை பண்பாட்டுத்துறையின் இணையத் தளத்திலிருந்து https://artandculture.tn.gov.in பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம். விண்ணப்பங்களை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து, பதிவாளர், தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் கலைப் பல்கலைக் கழகம், இராஜா அண்ணாமலைபுரம், சென்னை-600 028 என்ற முகவரிக்கு 31.12.2025 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் அனுப்பி வைக்கவேண்டும்.
ஆசிரியர்களுக்கு மாத சம்பளம்
தேர்வு செய்யப்படும் கலையாசிரியர்கள் ஓர் ஆண்டுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவார்கள். மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1,25,000/- ஊதியமாக வழங்கப்படும். பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நாட்டிற்கு ஒரு முறை சென்று திரும்புவதற்கான போக்குவரத்து செலவினம், விசா செலவினம், தங்குமிட செலவினங்களை நிபந்தனைக்களுக்குட்பட்டு அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை வழங்கும். பரதநாட்டியம் மற்றும் கிராமிய நடனங்களில் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்தின் படி சிறந்த முறையில் வகுப்புகள் மேற்கொள்ளும் தகுதி வாய்ந்த கலைஞர்கள் இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணிணி உதவியாளர் காலிப் பணியிடம்
திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும், மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் காலியாக உள்ள இரண்டு கணினி இயக்குபவர்கள் பணியிடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிகமாக மாதம் ரூ.20,000 ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட உள்ளது.எனவே, திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தகுதிவாய்ந்த மகளிர்களிடமிருந்து மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இப்பதவிகளுக்கான மாதிரி விண்ணப்பம் திருவாரூர் மாவட்ட இணையதளத்தில் https://tiruvarur.nic.in பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக இணைப்பு கட்டிடம், தரைத்தளம், திருவாரூர் 610004 என்ற முகவரிக்கு பதிவஞ்சலில் 05.01.2026 க்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்குமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே, அரசு வேலை தேடுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். அரசுத் தேர்வுக்கு படிப்பவர்களுக்கு தற்காலிக, அதாவது ஒப்பந்த அடிப்படையிலான அரசு பணிகள் நிதி தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவும்.
மேலும் படிக்க | தேர்வு, நேர்காணல் இல்லை.. மாதம் ரூ.67,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க | அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, மாதம் ரூ.21 ஆயிரம் சம்பளம் - முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ