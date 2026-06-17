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இலவச பயிற்சி... தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று நாள் டிரெய்னிங் - யார் யார் சேரலாம்?

Mobile Repair and Service Training : தமிழ்நாடு அரசு 'மொபைல் போன் பழுது நீக்கம் மற்றும் சேவை பயிற்சி' குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மூன்று நாள் பயிற்சி குறித்த முழு விவரம் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:56 PM IST
இலவச பயிற்சி... தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று நாள் டிரெய்னிங் - யார் யார் சேரலாம்?
Image Credit: Image Credit : Mobile Repair and Service Training | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இலவச பயிற்சி... தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று நாள் டிரெய்னிங் - யார் யார் சேரலாம்?
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