10ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Tamil Nadu Government Tirunelveli Noon Meal Scheme Job: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாகவும், துறை ரீதியாக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சத்துணவு மையத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சத்துணவு மையத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணி குறித்த விவரம்
திருநெல்வேரி மாவட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் சத்துணவுத் திட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் 15 சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் ஆதிதிராவிடர் பிரிவினருக்கு ஒரு இடங்களும், பழங்குடியினர் பிரிவினருக்கு 4 இடங்களும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவினருக்கு 5 இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் முஸ்லீம் தவிர உள்ளவர்களுக்கு 3 இடங்களும், சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு 1 இடங்களும் என மொத்தம் 15 சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் 31.12.2025ம் தேதியில் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயதும் வரம்பபை பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 31ஆம் தேதியில் 21 வயது பூர்த்தியடைந்தும், 40 வயதிற்கு மிகாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். இதில் பழங்குடியினர் 18 வயது முதல் 40 வயது வரையும், விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் 20 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். நியமனம் கோரும் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரரின் குடியிருப்புக்கும் இடையே உள்ள தூரம் 3 கிலோ மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும். ஆதரவற்ற விதவைகள், ஆதரவற்ற பெண், கணவரால் கைவிடப்பட்டோருக்கான பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்போது 25 விழுக்காடு கணக்கீடு செய்து நிரப்பப்படும்.
மாத சம்பளம்
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.3000 தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. ஓராண்டு பணிக்கு பின்பு, சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் ரூ.3,000 முதல் ரூ.9,000 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு கல்வித்தகுதி மற்றும் நேர்காணல் அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு Tirunelveli.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு ஜனவரி 14ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்துடன் மாற்றுச் சான்றிதழ், 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று, குடும்ப அட்டை, ஆதார், மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, சாதி, மற்றும் விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்டோருக்கான சான்றிதழ் ஆகிய நகல்களை இணைக்க வேண்டும். ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலங்களுக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். இந்த விண்ணப்பங்களில் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுககு நேர்காணல் அழைப்புக் கடிதம் பின்னர் அனுப்பப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
