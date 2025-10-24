English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இடி, மின்னலை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி - முழு விவரம்

இடி, மின்னலை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government : வடகிழக்கு பருவமழையின்போது இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட விவரங்களை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி TN-Alert App குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:09 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • இடி, மின்னலை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளலாம்
  • எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இடி, மின்னலை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டு மக்கள் இயற்கை பேரிடரை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள உதவும் தமிழ்நாடு அரசின் TN-Alert App-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து பயனடையலாம். இயற்கை பேரிடரை எதிர்கொள்ளவும், முன்னெச்சரிக்கை செய்திகளை பெறவும் தமிழக அரசு TN-Alert App-ஐ உருவாக்கியுள்ளது. இதனை Play Store-ல் இருந்து அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இதில் வானிலை தொடர்பான பல்வேறு அறிவிப்புகள் துல்லியமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக தற்போதைய வானிலை தகவல், வானிலை முன்னறிவிப்பு, மழை, இடியுடன் கூடிய மழை எச்சரிக்கை, மின்னல் எச்சரிக்கை, ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்குமான வானிலை அறிக்கை, அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கான வானிலை அறிவிப்பு, பெறப்பட்ட மழையின் அளவு, அணைகளின் நீர்மட்டம், வெள்ளம் பாதிக்கப்படக்கூடும் என கருதப்படுகிற வசிப்பிடப் பகுதிகள் குறித்த விவரங்கள், பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கான தகவல்கள் ஆகியவற்றை பெற முடியும். மேலும், பொதுமக்கள் பேரிடர் தொடர்பான தங்களது புகார்களை பதிவு செய்வதற்கான வசதிகளும் உள்ளன.

எனவே, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இயற்கை பேரிடரை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள உதவும் தமிழ்நாடு அரசின் மிகவும் பயனுள்ள TN-Alert App-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து பயன்பெறலாம். அதேபோல், பருவமழைக் காலங்களில் புயல் மற்றும் வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் மின்விபத்துக்களை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்புகளை பொதுமக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்களது வீடு, கடை, ஓட்டல் ஆகியவற்றில் வயரிங் செய்யும்போது தரமான வயரிங் சாமான்களை உபயோகித்தும், முறையான நில இணைப்பு கொடுத்தும் வயரிங் செய்ய வேண்டும். 

மின்கசிவால் ஏற்படும் விபத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்யூட் பிரேக்கர் (ELCB) அவசியம் பொருத்த வேண்டும். பழுதான மின் உபகரணங்களை உடனடியாக மாற்றியமைப்பதன் மூலம் விபத்தினை தவிர்க்கலாம். மேலும் மின்சார கம்பத்துக்காக போடப்பட்டுள்ள ஸ்டே வயர்மீது அல்லது கம்பத்தின்மீது கொடி கயிறு கட்டி துணி காயவைக்கும் செயலை தவிர்க்க வேண்டும். குளியலறையிலும், கழிப்பறைகளிலும் ஈரமான இடங்களில் சுவிட்சுகளை பொருத்த வேண்டாம். மின்கம்பத்திலோ அவற்றை தாங்கும் மின்கம்பிகளிலோ கால்நடைகளை கட்ட வேண்டாம். மழைக்காலங்களில் மின்மாற்றிகள், கம்பங்கள், மின்பகிர்வு பெட்டிகள், ஸ்டே வயர்கள் ஆகியவற்றின் அருகே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

அறுந்து விழுந்த மேல்நிலை மின்சார கம்பி அருகே செல்ல வேண்டாம். அது குறித்து மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு உடனடியாக தகவல் அளிக்க வேண்டும். தீ விபத்து மின்சாரத்தினால் ஏற்பட்டால் உடனே மெயின் சுவிட்ச்சை நிறுத்த வேண்டும். இடி அல்லது மின்னலின் போது தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை விட்டு வெளியேற வேண்டும். இடி அல்லது மின்னலின் போது டிவி, மிக்சி, கிரைண்டர், கணினி மற்றும் தொலைபேசி போன்றவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம். திறந்த நிலையில் உள்ள ஜன்னல், கதவு போன்றவற்றின் அருகில் இருக்க வேண்டாம்.

தொடர்ந்து விவசாய நிலங்களில் பயிர்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மின்வேலி அமைப்பது சட்டப்படி குற்றமாகும். அவ்வாறு மின்வேலி அமைக்கும் பட்சத்தில் அமைப்பவர்கள்மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை தொடரப்படும். இது போன்ற நடவடிக்கையில் யாரேனும் ஈடுபடும் பட்சத்தில் உடனடியாக மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும். மின்பாதை அடியிலோ, அருகிலோ மின்கம்பிகளை தொடும்படி மரம், செடி, கொடிகளை வளர்க்க வேண்டாம். பழுதடைந்த மின்கம்பங்கள், அறுந்து கிடக்கும் மின்கம்பிகள் பற்றி 94987 94987 என்ற மின்னக அலைபேசி எண்ணில் மூலமாக அல்லது அருகில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்க வேண்டும்.

மேலும், உயரழுத்த அல்லது தாழ்வழுத்த மின்பாதைகளுக்கு அருகில் கட்டிடம் கட்டும்போது மின்பாதையிலிருந்து போதிய இடைவெளி விட்டு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் இணையதளம் மூலம் உரிய விண்ணப்பம் அளித்து மதிப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தி கம்பம் (அ) லைனை வாய்ப்பு இருப்பின் மாற்றியமைத்து போதிய இடைவெளி ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு அரசின் இந்த முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை பொதுமக்கள் எப்போதும் கடைபிடிக்கவும்.

மேலும் படிக்க | விழுப்புரம்: புரட்டிப்போடும் வடகிழக்கு பருவமழை, கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | தூய்மை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்... 3 வேளையும் கட்டணமில்லா உணவு.. வெளியான அறிவிப்பு

