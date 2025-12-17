English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Free Coaching: டிஎன்பிஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வரும் மாணவர்களுக்காக முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 17, 2025, 06:29 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
  • உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TNPSC Free Coaching:  அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் இளைஞர்கள் ஆண்டுதோறும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். மாநில மற்றும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்காக பலரும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் நடந்தும் பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு தயாராகி வருகின்றனர். ஆனால், அனைவரும் இதுபோன்று கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது. இவர்களுக்காக தான் தமிழக அரசு பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது.

டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி, டெட், டிஆர்பி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. TNPSC மற்றும் SSC, IBPS, RRB ஆகிய முகமைகள் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் தேர்வர்களுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

TNPSC மற்றும் SSC, IBPS, RRB ஆகிய   போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இணையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள சர் தியாகராயா கல்லூரி வளாகத்தில் 500 ஆர்வலர்களுக்கும் மற்றும் சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் 300 ஆர்வலர்களுக்கும் கட்டணமில்லா பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பயிற்சி வகுப்புகள் பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.00 மணிவரை ஆறு மாத காலம் வாராந்திர வேலை நாட்களில் நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்த பட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01-01-2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் ஆர்வலர்கள் www.cecc.in என்ற இணையதள வாயிலாக டிசம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் 2026 ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.  மேலும் விவரங்களுக்கு 044- 25954905 மற்றும் 044-28510537 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பத்தாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், தமிழக அரசால் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள இனவாரியான இடங்களுக்கு ஏற்ப ஆர்வலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தேர்வர்களின் விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

