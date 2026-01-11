டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேர்வில் தேர்ச்சி பெற நல்ல வாய்ப்பு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government TNPSC Free Coaching Class: தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, பல்வேறு திட்டங்கள், வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அதாவது, மாநில அரசு தேர்வுகள், மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வுகளை ஆண்டுதோறும் தமிழகத்தில் இருந்து லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் எழுதி வருகின்றனர்.
பயிற்சி வகுப்புகள்
அவர்கள் இதற்கான தீவிரமாக படித்து வருகின்றனர். சிலர் பிரத்யேமாக கட்டணம் செலுத்தி, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஆனால், அனைவராலும் கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள இயலாது. இதனால், அவர்களுக்காக தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது.
நேரிலும், கல்வித் தொலைக்காட்டு வாயிலாக அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இவலச பயிற்சி வகுப்புகளை மாதந்தோறும் நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கல்வித் தொலைக்காட்சியில் அரசுப் பணி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிக்ப்பட்டுளள்து.
டிஎன்பிஎஸ்சி கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள்
அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், பணியாளர் தேர்வாணையம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி 30 நிமிடங்கள் நடைபெறும். மேலும், ஒவ்வொரு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படும். இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் முற்றிலும் கல்வித் தொலைக்காட்சியில் அளிக்கப்படுகிறது.
பயிற்சி வகுப்புகள் எங்கு, எப்போது?
டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் 16ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். கல்வித் தொலைக்காட்சியில் காலை 7 மணி முதல் காலை 9 மணி வரை நடைபெறும். மறுஒளிப்பரப்பு நேரம் மாலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. எனவே, தேர்வர்கள் வீட்டில் இருந்தே கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இந்த வகுப்புகளை காண முடியும்.
மேலும், TN Career Service Employment என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாக காணலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இவ்வணைத்து தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த இவலச பயிற்சி வகுப்புகளை தவறால் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: அரசு லேப்டாப்பில் இதை செய்யவே செய்யாதீங்க... வாரண்டியில் சிக்கல் வரும் - பெரிய அலர்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ