  • 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! கிளாம்பாக்கத்தில் தவிக்க வேண்டாம்.. பயணிகளுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்!

4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! கிளாம்பாக்கத்தில் தவிக்க வேண்டாம்.. பயணிகளுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்!

TNSTC Special Buses Latest: ரம்ஜான், தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு என தொடர்ந்து  4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 18, 2026, 04:00 PM IST

4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை! கிளாம்பாக்கத்தில் தவிக்க வேண்டாம்.. பயணிகளுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்!

TNSTC Special Buses Latest: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை.  அண்டை மாநிலங்கள், அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பேருந்து சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் பயணிகள் கூட்டம் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்களில் அதிகமாக இருக்கும். பயணிகளுக்கு எளிதான பயணத்தை வழங்கும் வகையில், தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அவ்வப்போது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கி வருகிறது.  அந்த வகையில், தற்போது தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

ரம்ஜான், தெலுங்கு வருடப்பிறப்புக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்

அதாவது, நாளை (மார்ச் 19) தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு, மார்ச் 20ஆம் தேதி ரம்ஜான் பண்டிகை, மார்ச் 21 சனிக்கிழமை, மார்ச் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை என தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பயணிகள்  பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,  தொடர் விடுமுறை, தெலுங்கு வருடபிறப்பு, ரம்ஜான் பண்டிகை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. மார்ச் 18ஆம் தேதி (புதன் கிழமை)  மார்ச் 19ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை தெலுங்கு வருட பிறப்பு) மார்ச் 20ஆம் தேதி (வெள்ளிக் கிழமை) மார்ச் 21ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை ரம்ஜான் பண்டிகை), மார்ச் 22ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக் கிழமை) தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு மார்ச் 18,19ஆம் தேதிளில் ஆகிய நாட்களில் சென்னையிலிருந்தும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 18ஆம் தேதி (புதன் கிழமை) அன்று 450 பேருந்துகளும் மார்ச் 19ஆம் தேதி (வியாழக் கிழமை) 345 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி. ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 18ஆம் தேதி (புதன் கிழமை) அன்று 100 பேருந்துகளும் மாரச் 19ஆம் தேதி (வியாழக் கிழமை) 90 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதாவரத்திலிருந்து மார்ச் 18 மற்றும் மார்ச் 19 ஆகிய நாட்களுக்கு 24 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் மார்ச் 22ஆம் தேதி (ஞாயிறு) அன்று 565 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிலையில், புதன்கிழமை அன்று 22,768 பயணிகளும், வியாழக்கிழமை அன்று 6,034 பயணிகளும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 8,575 பயணிகளும் சனிக்கிழமை அன்று 4,139 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 19,888 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். 

பேருந்துகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த செயலிக்குள் சென்று, உங்கள் பெயர், மொபைல் நம்பரை உள்ளிட்டு, லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

பிறகு,  நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ளும் நாள் மற்றும் செல்லும் இடம், இறங்கும் இடத்தை உள்ளிட வேண்டும். பிறகு,   பேருந்து வகையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சாதாரண பேருந்து, ஏசி படுக்கை பேருந்து என எது வேண்டுமோ அதனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, எத்தனை பேர் பயணிக்கிறீர்களோ அவர்களின் விவரத்தை உள்ளிட்டு, டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு மூலம் டிக்கெட் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். மேலும், இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

