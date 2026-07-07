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இனி ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு! ஆவணங்களை தாக்கல் செய்வது எப்படி? தமிழக அரசு அதிரடி

TN Govt Online Property Registration Latest: ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு நடைமுறை அமலாகும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறை கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், இனி சார் பதிவாளர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:16 PM IST
இனி ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு! ஆவணங்களை தாக்கல் செய்வது எப்படி? தமிழக அரசு அதிரடி
Image Credit: TN Govt Online Property Registration LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இனி ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு! ஆவணங்களை தாக்கல் செய்வது எப்படி? தமிழக அரசு அதிரடி
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