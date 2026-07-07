/இனி ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு! ஆவணங்களை தாக்கல் செய்வது எப்படி? தமிழக அரசு அதிரடி

TN Govt Online Property Registration: தமிழக்ததில் பதிவுத்துறையில் இணைய வழியில் வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறை ஆகஸ்ட் 17 முதல் அமலாக உள்ளதாக அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், மக்கள் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை. எனவே, எதற்கெல்லாம் ஆன்லைனில் பத்திரப்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
பதிவுத்துறையில் இணையவழியில் "வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு" (Anywhere Registration) கட்டாயாமாக்கல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. இதன்மூலம் பொதுமக்கள் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல் எங்கிருந்தும் எப்போது வேண்டுமானாலும் (24 x 7 x 365) இணையவழி தங்களது ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பதிவு செய்யும் வசதியான"வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு (Anywhere Registration)" நடைமுறை முதல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.
இந்த ஆவணங்களை பதிவு செய்ய சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்வது முற்றிலும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 வகையான ஆவணங்களைத் தவிர்த்து, இதர ஆவணங்களுக்கு தங்களது விருப்பத்தின்பேரில் ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்தும் கொள்ளலாம் அல்லது சார் பதிவாளர் அலுவலகமும் சென்று பதிவு செய்யலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய நடைமுறை மூலம் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு வசதியான நேரத்தில் ஆவணங்களைச் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். இதனால் குறிப்பிட்ட சில சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசல் கணிசமாகக் குறையும். மேலும், அலுவலகங்களுக்கிடையேயான பணிச்சுமை சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு பதிவுப் பணிகள் விரைவாக நடைபெறும். அதேவேளையில் பொதுமக்களின் காத்திருப்பு நேரம் குறைவதுடன் பதிவுச் சேவைகளின் தரம் செயல்திறன் மற்றும் சேவை வழங்கும் திறனும் மேம்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.