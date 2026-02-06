English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தேர்வு கிடையாது.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் ஆவினில் வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

தேர்வு கிடையாது.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் ஆவினில் வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Job: திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவினில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 6, 2026, 11:19 AM IST
  • திருச்சி ஆவினில் வேலை
  • கைநிறைய சம்பளம்
  • எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
camera icon9
senior citizens
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
தேர்வு கிடையாது.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் ஆவினில் வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Trichy Aavin Job Recruitment: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருச்சி மாவட்ட ஆவின் நிறுவனத்தல் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பணி குறித்த விவரம்

திருச்சி மாவட்ட கூடடுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மத்திய பண்ணையில் பால் உற்பத்தியினை பெருக்கிட, தொடக்க கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்களின் கறவை மாடுகளுக்கு மருத்துவ வசதியினை அளிப்பது  அளிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே, ஆவின் ஒன்றியத்தில் தற்காலிக பணியில் காலியாக உள்ள 7 கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்களின் பணிநிலை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது.  எனவே, இவ்வொன்றியத்தில் காலியாக உள்ள 7 ஒப்பந்த கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்கள் பணியில் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள கால்நடை மருத்துவர் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் இளநிலை கால்நடை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். சொந்தமாக இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும். கணினி பயன்பாடு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 50 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். 

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் நிறுவனத்தில் மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில்  பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையிலேயே பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். 
நேர்முகத் தேர்வு பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நடைபெறும். தகுதியுள்ள கால்நடை மருத்துவர்கள் தங்களின் கல்வித்தகுதி பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ், இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம்,  இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகலுடன் வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி காலை 11.00 மணியளவில் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

திருச்சி மாவட்டம் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய வளாகத்தில் நடைபெற உள்ள நேரடி தேர்வில் கலந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான போக்குவரத்து செலவுகள் அனைத்தையும் தங்கள் சொந்த பொறுப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியுடையவர்கள் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளலாம். இந்த பணிக்கு கைநிறறைய சம்பளமும் வழங்கப்படலாம். இருப்பினும், சம்பளம் குறித்த தகவல் எதுவும் அறிவிப்பில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: 'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: 'கமல் பேசியது எனக்கு புரியவில்லை...' பார்லிமென்டில் பேசியதற்கு வானதி பதிலடி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
JobTamil Nadu government JobAAVIN JobsTrichy Aavin JobsAavin Recruitment 2026

Trending News