தேர்வு கிடையாது.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் ஆவினில் வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Trichy Aavin Job Recruitment: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருச்சி மாவட்ட ஆவின் நிறுவனத்தல் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
திருச்சி மாவட்ட கூடடுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மத்திய பண்ணையில் பால் உற்பத்தியினை பெருக்கிட, தொடக்க கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்களின் கறவை மாடுகளுக்கு மருத்துவ வசதியினை அளிப்பது அளிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே, ஆவின் ஒன்றியத்தில் தற்காலிக பணியில் காலியாக உள்ள 7 கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்களின் பணிநிலை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. எனவே, இவ்வொன்றியத்தில் காலியாக உள்ள 7 ஒப்பந்த கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்கள் பணியில் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள கால்நடை மருத்துவர் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் இளநிலை கால்நடை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். சொந்தமாக இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும். கணினி பயன்பாடு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 50 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் நிறுவனத்தில் மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையிலேயே பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
நேர்முகத் தேர்வு பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நடைபெறும். தகுதியுள்ள கால்நடை மருத்துவர்கள் தங்களின் கல்வித்தகுதி பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ், இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம், இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகலுடன் வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி காலை 11.00 மணியளவில் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
திருச்சி மாவட்டம் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய வளாகத்தில் நடைபெற உள்ள நேரடி தேர்வில் கலந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான போக்குவரத்து செலவுகள் அனைத்தையும் தங்கள் சொந்த பொறுப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியுடையவர்கள் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளலாம். இந்த பணிக்கு கைநிறறைய சம்பளமும் வழங்கப்படலாம். இருப்பினும், சம்பளம் குறித்த தகவல் எதுவும் அறிவிப்பில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
