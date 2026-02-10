வேலையில்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாதந்தோறும் உதவித் தொகை வழங்கும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Unemployement Scheme Latest Update: தமிழக அரசு பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்களின் நலனில் அதிக கவனம் செலுத்தி அதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், வேலையில்லாதவர்களுக்காக மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. இந்தநிலையில், வேலையில்லாதவர்களுக்கான உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் குறித்து நீலகிரி ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, வேலையில்லா நீலகிரி மாவட்ட இளைஞர்கள் உதவித் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித் தொகை
வேலையில்லாதவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித் தொகை வழங்குவதோடு, வேலை கிடைக்க திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் 10ஆம் வகுப்பு தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.200, தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.300, 12ஆம் வகுப்பு/பட்டயப்படிப்பு ரூ.400, பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு ரூ.600 மாதந்தோறும் வழங்கப்படும்.
மேலும், 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு கீழ் பதிவு செய்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.600, மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.750, பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சிக்கு ரூ.1,000 என வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து வேலைவாய்ப்பிற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் பதிவுதாரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை 3 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின்படி தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 45 வயது மிகாமலும், இதர வகுப்பினர் 40 வயது மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். தங்களது பெயரில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் கணக்கினை துவக்கியிருத்தல் வேண்டும்.
கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,0000 மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து ஓராண்டு நிறைவடைந்திருத்தால் போதுமானது.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான தேசிய அடையாள அட்டை பெற்று வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருத்தல் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்க நீலகிரி ஆட்சியர் அழைப்பு
இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என நீலகிரி ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார். உதவித் தொகை விண்ணப்பத்தினை நேரில் இவ்வலுவலகத்தில் பெற்றோ அல்லது www.tnvelaivaaippu.gov.in. என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து வருவாய் ஆய்வாளரிடம் கையொப்பம் பெற்று வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை, அனைத்து அசல் சான்றுகள், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குப்புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் அலுவலக வேலைநாளில் விண்ணப்பத்தினை உதகமண்டல மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அளிக்க வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்கள்
வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை, அனைத்து அசல் சான்றுகள், மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை, ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குப்புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை விண்ணப்பத்தினை அலுவலக வேலைநாளில் உதகமண்டலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அளிக்க வேண்டும் என மாட்ட ஆட்சித்தலைவர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார். உதவித் தொகை மாதந்தோறும் கணக்கீடு செய்து நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். எனவே, தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
