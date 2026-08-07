/பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களே! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் முதிர்வுத் தொகை பெற விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பாக திருப்பத்தூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் முதிர்வு தொகை பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்து 18 வயது பூர்த்தியடைந்தும் முதிர்வுத்தொகை பெறாத தகுதியான பெண் குழந்தைகளின் விவரம் சமூக நல ஆணையரகத்திடமிருந்து 3 பட்டியல்களாக வரப்பெற்று, httpa://thanjavur.nic.in என்ற தஞ்சாவூர் மாவட்ட இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள பெண் குழந்தை பயனாளிகள் தங்களது அசல் வைப்புத்தொகை ரசீது, பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல், பயனாளியின் வங்கி கணக்கு புத்தகம் நகல் மற்றும் பயனாளியின் புகைப்படம் ஆகியவற்றுடன் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு முதிர்வுத்தொகை பெற்று பயனடையலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 18 வயது முதிர்வு பெற்றும், முதிர்வு தொகை பெறாத பயனாளிகளை கண்டறியும் பொருட்டு கண்டறிய இயலாதவர்கள் விவரங்கள் tirupathur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 903 பயனாளிகள் கண்டறிய இயலாத காரணத்தால் அவர்களை கண்டறியும் பொருட்டு பயனாளிகளின் விவரங்களை மாவட்ட இணையதளமான tirupathur.nic.in என்னும் இணையதளத்தில் பார்வையிட்டு, இணையதள இணைப்பில் உள்ள கண்டறியபடாத பயனாளிகள் யாரேனும் இருப்பின் சம்மந்தப்பட்ட பயனாளிகள் முதிர்வு தொகை பெறும் பொருட்டு சில ஆவணங்களை சமர்பித்து இந்த தொகையை பெறலாம்.
1. வைப்புத்தொகை பத்திரம் அசல் மற்றும் நகல்
2. பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல்
3. வங்கி கணக்கு புத்தகம் (பயனாளியின் பெயரில் தனி வங்கிக்கணக்கு)
4. கடவுச்சீட்டு அளவிலான புகைப்படம்
5.பிறப்புச்சான்றிதழ் நகல்
6.ஆதார்கார்டு நகல்
மேற்காணும் ஆவணங்களுடன் திருப்பத்தூர் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிகுமார் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர்.
மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம்,
B” பிளாக் முதல் தளம்.
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
திருப்பத்தூர். தொலைபேசி எண்.04179299561