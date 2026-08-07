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பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களே! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Latest News: முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 07, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:28 AM IST
பெண் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களே! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Latest News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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