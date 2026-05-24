/நாய், ஆடு, மாடு உரிமையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை - ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்

Tamil Nadu Government : செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நாய், ஆடு, மாடு உரிமையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
Tamil Nadu Government : செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தெருக்களில் பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சுற்றி திரியும் நாய்களை ஊராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் நகராட்சி அளவில் பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தாம்பரம் மற்றும் மறைமலைநகர் மாநகராட்சி மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் செங்கல்பட்டு கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் கீழ் இயங்கும் நந்திவரம் மற்றும் திருக்கழுக்குன்றம் கால்நடை மருந்தகத்தில் நந்திவரம் நகராட்சி மற்றும் திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களை கடந்த 3 மாதத்தில் பிடித்து 69 ஆண் மற்றும் 28 பெண் நாய்களுக்கும் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு வெறிநோய் தடுப்பூசி போடப்பட்டது.
மதுராந்தக கோட்டம் அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் பெரும்பேர்கண்டிகை கிராமத்தில் நாய்களுக்கான காப்பகம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இனிவரும் காலங்களில் செங்கல்பட்டு மண்டலத்தில் சுற்றி திரியும் நாய்களை அந்தந்த ஊராட்சி, பேரூராட்சி, நகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடன் பிடிக்கப்பட்டு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு காப்பகத்தில் பராமரிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. தெருவில் சுற்றி திரியும் நாய்களால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டால் நாய்களை பிடிப்பதற்கு நகராட்சி ஆணையர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் மற்றும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆகியோரை உடனடியாக அணுகி தகவல் தெரிவிக்க பொது மக்களுக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கம் (NDLM) மூலம் கால்நடைகளின் விபரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கம் என்பது நாடு முழுவதும் உள்ள கால்நடைகளுக்கான விரிவான டிஜிட்டல் தரவு தளத்தை உருவாக்கும் இந்திய அரசின் ஒரு முயற்சி ஆகும். இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால், கால்நடை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் இன மேம்பாடு, நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு, கால்நடைப் பொருட்களின் தடமறிதல் (Traceability), கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு தகவல் மற்றும் சேவைகள் வழங்குதல் ஆகும்.
இந்தியாவில் பெரும்பாலான கால்நடைகள் சிறு மற்றும் குறைந்த நிலமுடைய விவசாயிகளிடம் பரவலாக இருப்பதால், சந்தை மற்றும் சேவை விநியோக அமைப்புகளை திறம்பட செயல்படுத்துவது சவாலாக உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு 6. Department of Animal Husbandry and Dairying "Bharat Pashudhan" என்ற தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான விவசாயி மையப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
இதன் மூலம், ஒவ்வொரு கால்நடைக்கும் 12 இலக்க பார்கோடு கொண்ட தனிப்பட்ட காதுக் குறி (Ear Tag) வழங்கப்படுகிறது. இந்த Tag ID மூலம் கால்நடை தொடர்பான செயற்கை முறை கருவூட்டல், இனப்பெருக்க நடவடிக்கைகள், உரிமையாளர் மாற்றம், தடுப்பூசி பதிவுகள், நோய் அறிக்கை, பால் உற்பத்தி பதிவு விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளின் தகவல்களை அறிதல், அரசு திட்டங்களைப் பெறுதல் ஆகியவற்றை பெற முடியும்.
கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கால்நடைகளின் ஆரோக்கியத்தை எளிதாக கண்காணிக்கவும் அரசு திட்டங்களை நேரடியாக பெறவும், கால்நடை காப்பீடுகளை பெறவும், பேரிடர் மற்றும் இயற்கை சீற்றங்களின் போது ஏற்படும் கால்நடை இழப்புகளின் போது நிவாரணம் பெறவும் இச்செயலி மூலம் பதிவு மேற்கொண்டிருப்பது அவசியமாகும். தற்போது கால்நடை நிலையங்கள் மூலம் கைபேசி எண் மற்றும் ஆதார் எண்களை ஒருமுறை கடவுச்சொல் (One Time Password) மூலம் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. எனவே கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கிராமங்களுக்கு கால்நடை துறை பணியாளர்கள் வரும்போது தங்கள் கால்நடைகளின் விபரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளுமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் தெரிவித்தார்கள்.